Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir Akhisarspor maçı canlı şifresiz izle ve Başakşehir Akhisar Bld canlı skor kaç kaç gibi konular sporseverlerin bugün en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu Medipol Başakşehir Akhisar Belediyespor maçıyla devam ediyor. İlk iki haftadan üç puan çıkarabilen ev sahibi Başakşehir, sadece bir puana sahip olan Akhisar'ı konuk ediyor. Büyük mücadeleye sahne olması beklenen Medipol Başakşehir Akhisar maçı şifresiz izle, canlı izle, canlı skor gibi merak edilenler haberimizde...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR AKHİSAR BELEDİYESPOR MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

Medipol Başakşehir Akhisar Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Akhisarspor'u konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Bu maç öncesinde 3 puanı bulunan Medipol Başakşehir, sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup ederken, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya yenildi. Bir puanı bulunan Akhisarspor ise sezona Beşiktaş yenilgisi ile girdi. Ege ekibi geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor ile berabere kaldı.

Mossoro dönüyor

Medipol Başakşehir'de, geçtiğimiz sezondan gelen cezası sona eren Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro, görev verilmesi halinde Akhisarspor karşısında forma giyebilecek.

Turuncu-lacivertli takımda, Akhisarspor maçı öncesinde üç eksik bulunuyor. Geçen sezondan kalan cezası süren Arda Turan ile sakatlıkları bulunan Gael Clichy ve Alparslan Erdem, Akhisarspor karşısında da oynayamayacak.

İstanbul ekibinde,hafif sakatlığı bulunan Emmanuel Adebayor'un ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Uğur, Emre, Mahmut, Visca, İrfan, Kerim, Adebayor

SAKAT: Alparslan, Clichy,

CEZALI: Arda

AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Sissoko, Serginho, Onur Ayık, Bilal, Güray, Elvis Manu

SAKAT: Dany, Lopes

CEZALI: Seleznyov