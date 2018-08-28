Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ozan Buğra Koşar (İHA)

Lige Trabzonspor galibiyetiyle başladıktan sonra geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa’ya yenilen M. Başakşehir, evindeki maçta Akhisar’ı 3-1 mağlup etti. Maça iyi başlayan turuncu-lacivertliler henüz 9. dakikada öne geçti. Edin Visca, ceza sahası içindeki Kerim Frei’a pasını gönderdi. Savunmanın ayak koyduğu topu ceza sahası önünde kontrol eden Visca, ceza sahasına girip sol çaprazdan güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Bu gole Akhisar 28’de cevap verdi.

Manu yetmedi

Hızlı gelişen atakta Manu, sağ kanattan bindiren Güray Vural’a pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Güray, altıpasa koşan arkadaşına çıkardı, defansın müdahalesine rağmen ayak koyan Manu skora dengeyi getirdi: 1-1. İlk yarı bu sonuçla bitti. 70’te Bajic’in şutuyla gelen golle Başakşehir 2-1 öne geçerken, uzatma dakikalarında Manuel da Costa’nın kafa vuruşunda skor 3-1’e geldi. Bu galibiyetle Başakşehir puanını 6’ya yükseltirken Süper Kupa şampiyonu Akhisar ise 1 puanda kaldı.

Emre sakatlandı

Başakşehir’in tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, maçı tamamlayamadı. İlk yarıda üç defa kenara gelip kasığındaki ağrıdan şikâyetçi olan emektar yıldız ikinci yarıya çıkmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı Emre’nin yerine Bajic’i oyuna aldı.