İlk üç haftada kalesine gelen 6 isabetli şutta 3 gol yiyen Fenerbahçe’de çerçeveyi bulan ortalama her iki şuttan biri filelere buluşurken, Volkan’ın formsuz görüntüsü endişe verdi. İlk üç haftaya göre en düşük kurtarış yüzdesine sahip olan isim olan Volkan, bu istatistikte ligin en kötü kalecisi oldu. Volkan’ın grafiğini Premier Lig’de gören kaleci olmazken Fransa’da Angers’in yüzde 33 kurtarış oranına sahip kalecisi Butelle sarı-lacivertli eldiveni geride bırakmayı başardı!
Yarısı içeride!
28.08.2018 - 08:55 | Son Güncelleme: 28.08.2018 - 08:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eleştirilerden nasibini alan isimlerden biri de Göztepe maçında kalesine gelen tek isabetli şutta gole engel olamayan Volkan Demirel oldu.
Etiketler : volkan,
578033 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/578033.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
3
3
0
0
10
1
9
9
2
Kasımpaşa
3
3
0
0
8
3
5
9
3
Malatyaspor
3
2
1
0
4
1
3
7
4
Başakşehir
3
2
0
1
6
3
3
6
5
Beşiktaş
3
2
0
1
7
5
2
6
6
Kayserispor
3
1
2
0
2
0
2
5
7
Konyaspor
3
1
2
0
7
6
1
5
8
Ankaragücü
3
1
1
1
5
5
0
4
9
Trabzonspor
3
1
1
1
5
5
0
4
10
Antalyaspor
3
1
1
1
6
7
-1
4
11
Fenerbahçe
3
1
0
2
2
3
-1
3
12
Göztepe
3
1
0
2
2
4
-2
3
13
Sivasspor
3
1
0
2
2
6
-4
3
14
Çaykur Rizespor
3
0
2
1
3
4
-1
2
15
Bursaspor
3
0
2
1
2
3
-1
2
16
Akhisar Bld.Spor
3
0
1
2
3
6
-3
1
17
Erzurum BB
3
0
1
2
3
6
-3
1
18
Alanyaspor
3
0
0
3
0
9
-9
0
4. Hafta Maçları
8/31/2018
Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor
9/1/2018
Fenerbahçe - Kayserispor
9/1/2018
Akhisarspor - Sivasspor
9/1/2018
Trabzonspor - Galatasaray
9/1/2018
Alanyaspor - Göztepe
9/2/2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir Fk
9/2/2018
Kasımpaşa - Mke Ankaragücü
9/2/2018
Antalyaspor - Çaykur Rizespor
9/2/2018
Bursaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
3
3
0
0
8
1
7
9
2
Giresunspor
3
3
0
0
6
1
5
9
3
Boluspor
3
3
0
0
6
2
4
9
4
Altay
3
2
1
0
7
1
6
7
5
Adana Demirspor
3
2
0
1
2
1
1
6
6
Afjet Afyonspor
3
1
1
1
6
5
1
4
7
Hatayspor
3
1
1
1
3
2
1
4
8
Gaziantep BB
3
1
1
1
2
2
0
4
9
Denizlispor
3
1
1
1
1
1
0
4
10
İstanbulspor
3
1
1
1
5
9
-4
4
11
Osmanlıspor
3
1
0
2
3
2
1
3
12
Ümraniye
3
1
0
2
3
5
-2
3
13
Altınordu
3
0
2
1
2
3
-1
2
14
Balıkesirspor
3
0
2
1
2
5
-3
2
15
Adanaspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
16
Elazığspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
17
Karabükspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
18
Eskişehirspor
3
0
1
2
3
10
-7
1