Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde genç oyunculardan Sertan iki, Ahmet ise üç senelik kontrata imza attı.
Konya’da iki imza birden
28.08.2018 - 08:58 | Son Güncelleme: 28.08.2018 - 08:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atiker Konyaspor geçtiğimiz sezon pilot takım Anadolu Selçukspor’da kiralık olarak forma giyen ve başarılı futboluyla dikkat çeken savunma oyuncusu Sertan Yiğenoğlu ve U21 takımının kalecisi Ahmet Çolak ile resmî sözleşme imzaladı.
Etiketler : konyaspor,
578035 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/578035.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
3
3
0
0
10
1
9
9
2
Kasımpaşa
3
3
0
0
8
3
5
9
3
Malatyaspor
3
2
1
0
4
1
3
7
4
Başakşehir
3
2
0
1
6
3
3
6
5
Beşiktaş
3
2
0
1
7
5
2
6
6
Kayserispor
3
1
2
0
2
0
2
5
7
Konyaspor
3
1
2
0
7
6
1
5
8
Ankaragücü
3
1
1
1
5
5
0
4
9
Trabzonspor
3
1
1
1
5
5
0
4
10
Antalyaspor
3
1
1
1
6
7
-1
4
11
Fenerbahçe
3
1
0
2
2
3
-1
3
12
Göztepe
3
1
0
2
2
4
-2
3
13
Sivasspor
3
1
0
2
2
6
-4
3
14
Çaykur Rizespor
3
0
2
1
3
4
-1
2
15
Bursaspor
3
0
2
1
2
3
-1
2
16
Akhisar Bld.Spor
3
0
1
2
3
6
-3
1
17
Erzurum BB
3
0
1
2
3
6
-3
1
18
Alanyaspor
3
0
0
3
0
9
-9
0
4. Hafta Maçları
8/31/2018
Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor
9/1/2018
Fenerbahçe - Kayserispor
9/1/2018
Akhisarspor - Sivasspor
9/1/2018
Trabzonspor - Galatasaray
9/1/2018
Alanyaspor - Göztepe
9/2/2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir Fk
9/2/2018
Kasımpaşa - Mke Ankaragücü
9/2/2018
Antalyaspor - Çaykur Rizespor
9/2/2018
Bursaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
3
3
0
0
8
1
7
9
2
Giresunspor
3
3
0
0
6
1
5
9
3
Boluspor
3
3
0
0
6
2
4
9
4
Altay
3
2
1
0
7
1
6
7
5
Adana Demirspor
3
2
0
1
2
1
1
6
6
Afjet Afyonspor
3
1
1
1
6
5
1
4
7
Hatayspor
3
1
1
1
3
2
1
4
8
Gaziantep BB
3
1
1
1
2
2
0
4
9
Denizlispor
3
1
1
1
1
1
0
4
10
İstanbulspor
3
1
1
1
5
9
-4
4
11
Osmanlıspor
3
1
0
2
3
2
1
3
12
Ümraniye
3
1
0
2
3
5
-2
3
13
Altınordu
3
0
2
1
2
3
-1
2
14
Balıkesirspor
3
0
2
1
2
5
-3
2
15
Adanaspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
16
Elazığspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
17
Karabükspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
18
Eskişehirspor
3
0
1
2
3
10
-7
1