Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

10 numara bölgesi için Adem Ljajic’i kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş bu transferde sona çok yaklaştı. Boşnak asıllı yıldız için günlerdir çalışmalarını sürdüren yönetim, Torino’yla anlaşmaya varmak üzere. Anlaşma şartlarında küçük pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, siyah-beyazlılar Ljajic’i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak üzere. Özellikle bu sezon yapılan transferler sonrası kadroda şans bulması zor olan Ljajic, Beşiktaş’a gelme konusunda istekli. Futbolcuyla anlaşmaya varan yönetim, Torino’yla da el sıkıştıktan sonra bu oyuncuyu Türkiye’ye getirecek. İtalyan ekibi, 10 milyon avrouk satın alma opsiyonunu 15 milyon avroya çıkarmak isterken, taraflar bu konuda görüşmeye devam ediyor.

Şenol Güneş çok istiyor

Dört günden beri İtalyan kulübü Torino ile Adem Ljajic’i renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi İtalya’da karargâh kurmuş durumda. Yönetici Umut Güner de Çizme’ye çıkarma yapacak. Güner’in, Partizan ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçına kadar transferi noktalayıp, futbolcuyla birlikte İstanbul’a dönmesi bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcunun 3 milyon avro yıllık ücreti kabul ettiği de gelen bilgiler arasında. Anlaşmanın sağlanması hâlinde Beşiktaş’ın Torino’ya 1 milyon avro kiralama ücreti ödeyeceği öğrenildi. Öte yandan Teknik Direktör Şenol Güneş’in de Adem Ljajic transferini çok istediği ifade edildi. Talisca’nın gidişinden sonra 10 numara bölgesinde Adriano, Babel, Tolgay ve Oğuzhan’ı deneyen tecrübeli çalıştırıcı, bu isimlerden istediği verimi alamadığı için dört gözle Ljajic’in transferini bekliyor.

Tam bir boşnak

Bosna Hersek sınırında yer alan, Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve yüzde 90 Müslüman oranına sahip Novi Pazar (Yeni Pazar) şehrinde doğan Ljajic, 2018 Dünya Kupası’nda Sırbistan Millî Marşı’nı söylemediği için sert bir şekilde eleştirilmişti. Ljajic, 2012 yılında millî marş okumadığı için ülkesi tarafından uzaklaştırma cezası almıştı.

Fotoğraflı mesaj

Beşiktaş’ın kadrosuna katmakta sona yaklaştığı Adem Ljajic’in yakın arkadaşları, sosyal medya hesaplarından yıldız futbolcu ile fotoğraflarını paylaşırken, Kartal simgesi eklemeyi de ihmal etmedi.

UEFA’dan Güneş’e davet

20. UEFA elit kulüp teknik direktörleri toplantısı, 4 Eylül Salı günü İsviçre’nin Nyon şehrinde yapılacak. Rafael Benitez (Newcastle), Unai Emery (Arsenal), Jose Mourinho (M. United), Thomas Tuchel (PSG), Julen Lopetegui (Real Madrid), Arsene Wenger gibi ünlü isimlerin katılacağı toplantıya UEFA tarafından Şenol Güneş de davet edildi.

Beşiktaş’a Rumen hakem

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Beşiktaş’ın yarın Partizan’la yapacağı rövanş maçını Romanya Futbol Federasyonu’ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Vodafone Park’ta yarın saat 21.00’de başlayacak karşılaşmada Hategan’ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.