Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Süper Lig’de 2018-2019 sezonuna ikide ikiyle başlayan Galatasaray, 3’üncü hafta mücadelesinde de Alanyaspor’u tam 6 golle geçerek kükreyişini bütün Türkiye’ye duyurdu... Aslında Galatasaray için karanlık günlerin üzerinden çok zaman geçmedi, kötü günlerin hatıraları çok taze... 2015-2016 sezonuna şampiyon olarak girilse de yaşanan hoca krizleri, sonrasında gelen Avrupa’dan men cezası, ligdeki büyük başarısızlık sarı-kırmızı gönülleri bir hayli yaralamıştı... Devamındaki sezonda da Beşiktaş’ın şampiyonluğuna şahit olan sarı-kırmızılılar, 2017 yazında tarihinin en büyük revizyonlarından birini gerçekleştirmiş ancak adı bile ilk defa duyulan Östersunds takımı karşındaki faciayla sezona başlanmıştı. O maç sonrası taraftarlar kombine biletlerini yakacak kadar öfkelenmişti…

Ders veriyor

Geçen sezon Süper Lig’e iyi başlanılsa da Igor Tudor yönetimindeki Galatasaray, taraftarın şampiyonluk hayallerini baltalamıştı... Ama herkesin beklediği o hamle gerçekleşti ve Fatih Terim yeniden takımın başına geçti... Türlü sıkıntılar, kısıtlı kadro, başkan değişimine rağmen sarı-kırmızılılar geçen sezonu şampiyon olarak tamamladı ve bir defa daha “Galatasaray’ın olduğu yerde umut vardır” sözü sahnelendi. Yavaş yavaş yapılan transferlerle ve dokunuşlarıyla ‘kendi takımını’ da oluşturmaya başlayan Terim, felsefesini âdeta oyunculara ezberletti. Galatasaray’daki değişimin en büyük göstergesi, Alanyaspor maçında tabelaya yarım düzine gol yazdıran sarı-kırmızılıların son düdüğe kadar büyük bir iştahla rakibin üzerine saldırmasıydı. Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın krizden geçtiği bugünlerde Galatasaray yoluna doludizgin devam ediyor ve rakiplerine gözdağı veriyor.

Terim’le bir başka

Geçen sezon, 17. hafta öncesinde göreve getirilen teknik direktör Fatih Terim yönetiminde şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı takım, etkili performansını bu sezona da taşıdı. Üst üste 9 lig maçından galibiyetle ayrılan Cimbom, Terim idaresinde sahasındaki üst üste 11. zaferini de elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, Terim yönetiminde yaptığı 21 lig maçında 51 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü. Galatasaray, Fatih Terim idaresinde çıktığı 403 resmî maçta 250 galibiyet elde etti.

40 yıllık G.Saraylı

Galatasaray’ın son yıllardaki en büyük transfer operasyonuyla kadrosuna kattığı Emre Akbaba, sarı-kırmızılı kariyerine muhteşem bir başlangıç yaptı. Geçen hafta Göztepe maçında sonradan oyuna dahil olup, taraftarı heyecanlandıran 25 yaşındaki futbolcu, ilk defa 11’de başladığı maçta ise 2 gol kaydederek mest etti. Tribünlerin “Galatasaray’ın çocuğu” diye adını haykırdığı Emre, şimdiden gönülleri fethetti. Takıma büyük güç katan yıldız oyuncu, hücum hattının her bölgesinde görev yapmasıyla da teknik heyetin elini rahatlatıyor. Alanya karşılaşmasında 3’te 3 şut isabetiyle oynayan Emre, pas konusunda da 27’de 24’le oynadı.