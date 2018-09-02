Henry Onyekuru, Trabzonspor maçından sonra şu sözleri kullandı;
''FUTBOLDA BÖYLE SONUÇLAR VAR''
"İstediğimiz beklediğimiz skor değildi bu. Futbolda böyle sonuçlar vardır. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Artık, sonraki maçları düşüneceğiz."
BAŞA DÖN
Henry Onyekuru, Trabzonspor maçından sonra şu sözleri kullandı;
''FUTBOLDA BÖYLE SONUÇLAR VAR''
"İstediğimiz beklediğimiz skor değildi bu. Futbolda böyle sonuçlar vardır. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Artık, sonraki maçları düşüneceğiz."
Etiketler : onyekuru,galatasaray,