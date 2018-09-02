Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatayspor Gazişehir Gaziantep canlı şifresiz izle ve Hatay Antep maçı canlı skor kaç kaç merak ediliyor. Bir haftalık milli ara öncesinde takımlar moral depolamak istiyorlar. Galibiyet için sahaya çıkacak iki takımın da üç puana ihtiyacı var. İlk üç haftadan bir galibiyet, bir mağlubiyet ve bir beraberlik çıkaran iki takım da toplam dört puana sahip. Bugün saat 16.30'da oynanacak olan karşılaşma Hatayspor Gaziantep maçı canlı izle, Hatayspor Gazişehir maçı şifresiz izle ve canlı skor gibi konular haberimizde...

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'BİZ KENDİMİZE GÜVENİYORUZ'

Gazişehir Gaziantep maçının kendileri için önem arz ettiğini aktaran Palut, şunları kaydetti:

"Rakibimiz çok iddialı ve ligin iyi takımlarından bir tanesi. Saha içi yayılımı çok iyi olan, çok iyi pas yapabilen, tecrübeli ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takımla karşılaşacağız. Biz de kendimize güveniyoruz, iyi bir takımız. Çıkıp her maç oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz, rakip kim olursa olsun. Kaliteli ve zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah, sahadan istediğimiz sonuçla ayrılan taraf biz oluruz.”

Takımda sakat veya cezalı futbolcunun bulunmadığını belirten Palut, yeni transferler Sadio Diallo ve Bakary Nimaga’nın fizik olarak daha hazır olmadıkları için bu maçta kadroda yer almayacaklarını ifade etti.

Palut, takıma son katılan Mirkan Aydın’ın da kadroya alınıp alınmayacağının çalışmaların ardından belli olacağını sözlerine ekledi.

Hatayspor, Honore Gomis ve Abdou Karim'i renklerine bağladı

Hatayspor, transferin son gününde Honore Gomis ve Abdou Karim ile anlaşma sağladı.

Hatayspor, kamp dönemlerini Eskişehirspor’da geçiren Senegalli Honore Gomis ve Abdou Karim’i kadrosuna kattı. Kulübünün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, “Transferin son saatlerinde Senegalli 2 oyuncuyu renklerimize bağladık. 1996 doğumlu Senegal U 23 oyuncusu Gomis, ofansif orta saha olarak her iki kanatta görev yapıyor. 1996 doğumlu Abdou Karım forvet oyuncusu. Her iki oyuncu da Eskişehirspor ile kamp dönemi geçirdikten sonra Hatayspor’a katıldı” bilgilerine yer verildi.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP'TE TRANSFER

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı 1 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor'da forma giyen 22 yaşındaki Oğulcan Çağlayan ve kulübü ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Türk Milli Takımın alt yaş kategorileriyle 43 maça çıkan Çağlayan'ın, 14 kez de ay-yıldızlı formayla gol sevinci yaşadığı kaydedilen açıklamada, "Hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen genç futbolcu kariyerinde ise 125 resmi müsabakaya çıkarken, 16 gol, 12 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Yeni transferimiz Oğulcan Çağlayan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.