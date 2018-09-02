Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BB Erzurumspor Başakşehir maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'e yeni yükselen Erzurumspor, evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak İstanbul ekibinden puan veya puanlar almanın peşinde. Öte yandan Başakşehir ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesabını yapıyor. Geçtiğimiz 3 haftada Erzurumspor yalnızca 1 puan toplarken Başakşehir ise 6 puanda. Peki Erzurum Başakşehir maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzrumspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, rakibi karşısında alacağı 3 puanla milli araya moralli girmek istiyor.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. 2 Eylül Pazar günü saat 19.15’te Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Mustafa Sarvanlar yapacak.

Milli ara öncesi kritik maç

Turuncu-lacivertliler, BB Erzurumspor karşısında kayıp yaşamak istemiyor. Şu ana kadar geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 6 puanla 5. sırada bulunan Başakşehir, Erzurum deplasmanında alacağı galibiyetle milli takım arasına moralli gitmek istiyor.

Henüz galip gelemeyen ve 1 puanla 17. sırada yer alan Erzurum temsilcisi ise İstanbul ekibinden puan yada puanlar alarak kötü gidişata dur demek istiyor.

Emre kadroda yok

Medipol Başakşehir’de Akhisarspor karşısında sakatlanan Emre Belözoğlu, Erzurumspor karşısında forma giyemeyecek. Tecrübeli oyuncunun yanı sıra sakatlıkları devam eden Clichy, Alparslan Erdem ve cezalı olan Arda Turan da bu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

BB Erzurumspor, Medipol Başakşehir karşısında ilk galibiyetini almak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek olan BB Erzurumspor hazırlıklarını tamamladı.

Transferin son gününde Güney Afrikalı yıldız Siphiwe Tshabalala ile sözleşme imzalayan mavi-beyazlılar, Medipol Başakşehir karşısında ilk galibiyetini elde etmek istiyor.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “İlk üç haftada futbol olarak çok doyurucu ve her anlamda istediğimiz çoğu şeyi yaptık diyebilirim. Oynadığımız ilk üç maçta yalnızca oynadığımız oyunun neticesini skora yansıtamadık. Şu an o oynanan sonuçları skora yansıtmış olsaydık bu seriden 9 puan ile çıkmış olacaktık. Belki de oynayacağımız Medipol Başakşehir maçına milli maç arasında lider girebilirdik. Yeni bir takımız, sezon başından bugüne kadar çok olumlu işler yaptık diyebilirim. Takıma geç katılan arkadaşlarımız da oldu. Yeni yeni form tutanlar oldu. Takım istenilen kıvama gelmeye başladı.

Bundan sonra benim işim daha kolay olacak. Bundan sonra kim iyi ise o oynayacak. Takımımızın yüzde 90'ı oynamaya hazır durumdadır. Milli maç arası ve ondan sonraki maçımıza çok zaman var, bizler bu arayı en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz. Başakşehir ile yapılan maçı inşallah üç puan alıp istediğimiz yerlere doğru hızla gitmeyi de hedefliyoruz. Ben şunu da söylemek isterim ki bizim taraftar ilk üç maçta olduğu gibi bu maçı da canı gönülden güçlü bir şekilde desteklediler. Taraftarımıza çok teşekkür ederim.

Tshabalala: "Buraya gelmek istedim"

Sözleşme imzaladıktan sonra takımla ilk antrenmanına katılan Güney Afrikalı yıldız Siphiwe Tshabalala ise, “Öncelikle teşekkür ederim. İki gündür şehirde bulunuyorum. Takım arkadaşlarım, yöneticiler ve taraftarlar beni çok iyi karşıladılar. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Umarım iyi bir sezon geçiririm. Öncelikli olarak takım bana çok büyük ilgi gösterdi. Bu ilgiliyi gösterirken çok kararlı davrandılar. Buraya gelmem için büyük çaba harcadılar. Bu takıma ve bu şehre gelmek için beni kimse zorlamadı, ben gelmek istedim. Bu takımın bir parçası olmak istedim. Bu takıma katkı sağlamak için, benim onları istediğimi ve onlarında beni istediğini hissettim. Dolayısı ile burayı tercih ettim. Kişisel olarak elimden geleni yapacağım. Takımın başarısı için de çok çaba harcayacağım. Buradan giderken de en iyi hatıralarla gitmek isterim” diye konuştu.