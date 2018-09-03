Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yenilenen Fenerbahçe’de mağlubiyet serisi huzursuzluğa sebep oldu. Başkan Ali Koç’a olan güvende bir kayıp yaşanmasa da, teknik direktör Phillip Cocu’ya yönelik eleştiriler arttı. Şampiyonlar Ligi biletinin yanması, 4 lig maçında gelen 3 mağlubiyet bir yana Hollandalı teknik adamın oyuncu ve taktik tercihleri tartışma konusu olurken, hoca değişikliğine yönelik sesler başladı. Kayseri mağlubiyetinin ardından taraftarlar yönetime çağrıda bulunurken, Ersun Yanal’ın ismi ön plana çıktı. Hollanda basınında da Cocu’nun istifa edebileceği iddiaları güçlendi ama Ali Koç’un bir değişiklik düşünmediği öğrenildi.



Panik yapmıyor

Cocu cephesinden gelen haberler de tecrübeli çalıştırıcının üzgün ama sakin olduğu yönünde. Lige verilen millî arada takımı toparlamayı hedefleyen Cocu, sportif direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşmede umutlu olduğunu belirtirken, Konya maçıyla birlikte çıkışa geçeceklerini iddia etti. Yeni bir takım olduklarını vurgulayan Hollandalı, “İstediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. Ancak ortada çözülmeyecek bir mesele yok. Yeni oyuncularımızın da takıma adapte olmasıyla çok daha güçlü bir şekilde mücadeleye dâhil olacağız” sözleriyle endişeye mahal olmadığını dile getirdi.

ELEŞTİRİ OKLARI

∂ Oyuncu tercihleri: Cocu’nun 11’leri şaşkınlıkla karşılanıyor, takımı olumsuz etkiliyor.

∂ Taktikler: Oyun formatları hücum anlamında yetersiz görülüyor, oyuncular zorlanıyor.

∂ Değişiklikler: Çıkan oyuncular kadar girenler ve zamanlamaları da tartışılıyor.

POŞETTEN FORMA YAPAN BAYRAM’A JEST

Maddi durumu yetersiz olduğu için poşetten forma yapan taraftar Bayram Akman’a jest yapıldı. Sosyal medyada “Poşetten forma olmaz dediler ama ben yaptım. Fenerbahçe’ye başarılar” yazısıyla gündem olan genç taraftar, başkan Ali Koç ve yöneticiler tarafından Ülker Stadı’nda oynanan Kayserispor müsabakasına davet edildi. Başkan Koç taraftara 99 numaralı (Elif Elmas) çubuklu forma hediye etti. Koç’un, Bayram’ın hazırladığı formayı odasındaki askıya astığı belirtildi.

Fener’de 9 eksik

Süper Lig’de tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Fenerbahçe, millî arada yara sarmayı hedefliyor. Kayseri mağlubiyetinin ardından 1 gün izin yapan sarı-lacivertliler bugün itibarıyla çalışmalara başlayacak. Sarı-lacivertliler millî takımlara giden Mehmet Topal, Hasan Ali, Şener, Skrtel, Neustädter, Isla, Slimani, Elif ve Ferdi’den mahrum olarak antrenman yapacak.



Kjaer’den itiraf

Geçen sezon Fenerbahçe’den Sevilla’ya transfer olan Simon Kjaer ayrılığının sebebini açıkladı. İstanbul ve Fenerbahçe’de güzel anıları olduğunu ifade eden Danimarkalı stoper, Sevilla tercihinde La Liga etkisi olduğunu dile getirdi. Kjaer “Kabul etmek gerekir ki, La Liga, Süper Lig’den daha üst düzeyde. Ben de bu fırsatı kaçırmak istemedim” ifadesinde bulundu.