Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan katılacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya kadro bildirimini yaptı. Sarı-kırmızılılarda aralarında yeni transferlerin de bulunduğu 7 ismin kadroya bildirilmemesi dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin bildirdiği kadroda Carlos Kameni, Nabil Dirar, Roberto Soldado ve Mehmet Ekici'nin yanında yeni transferlerden Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu ve Tolga Ciğerci yer almıyor. PAF takımına gönderilen Ozan Tufan da kadroda bulunmuyor

ALTYAPIDAN 3 FUTBOLCU GELDİ

Fenerbahçe, UEFA ile yapılan FFP anlaşması gereğince kadroya 23 oyuncu kaydedebiliyor. Bu 23 oyuncunun 3'ünün Fenerbahçe altyapısından yetişmiş olması gerekiyor. Yiğithan Güveli, Ertan Ersu ve Oğuz Kağan Güçtekin, sarı-lacivertlilerin altyapı kontenjanından UEFA'ya bildirdiği isimler oldu.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuna almadığı isimler:

Berke Özer

Carlos Kameni

Nabil Dirar

Mehmet Ekici

Ferdi Kadıoğlu

Tolga Ciğerci

Roberto Soldado

Ozan Tufan