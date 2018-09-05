UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan katılacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya kadro bildirimini yaptı. Sarı-kırmızılılarda aralarında yeni transferlerin de bulunduğu 7 ismin kadroya bildirilmemesi dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin bildirdiği kadroda Carlos Kameni, Nabil Dirar, Roberto Soldado ve Mehmet Ekici'nin yanında yeni transferlerden Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu ve Tolga Ciğerci yer almıyor. PAF takımına gönderilen Ozan Tufan da kadroda bulunmuyor
ALTYAPIDAN 3 FUTBOLCU GELDİ
Fenerbahçe, UEFA ile yapılan FFP anlaşması gereğince kadroya 23 oyuncu kaydedebiliyor. Bu 23 oyuncunun 3'ünün Fenerbahçe altyapısından yetişmiş olması gerekiyor. Yiğithan Güveli, Ertan Ersu ve Oğuz Kağan Güçtekin, sarı-lacivertlilerin altyapı kontenjanından UEFA'ya bildirdiği isimler oldu.
İşte Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuna almadığı isimler:
Berke Özer
Carlos Kameni
Nabil Dirar
Mehmet Ekici
Ferdi Kadıoğlu
Tolga Ciğerci
Roberto Soldado
Ozan Tufan