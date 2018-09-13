Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4-0’lık muhteşem Galatasaray galibiyetinden sonra Trabzonspor’da hedef çıtası hayli yükseldi. O maçın tesadüf olmadığını göstermeleri gerektiğini söyleyen teknik direktör Ünal Karaman “Oynadığımız hangi müsabaka olursa olsun dünyanın en iyi kulübü de dâhil olmak üzere sahaya kazanmak için çıkarız. Biz tek tek maçlara bakıyoruz. 30 maçta da üçer puan hedefliyoruz” dedi. Karaman, ilerleyen dönemde takımın daha iyi bir hâle geleceğini söyledi. Daha ligin henüz başı olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam “Evet Galatasaray maçında iyi oynadık ve kazandık, biz Ankaragücü maçında da iyi oynamıştık. Galatasaray maçını oynadık ve bitti. Benim nazarımda o maç hakem bitiş düdüğünü çaldığı andan itibaren bitti. Önümüzde Alanya maçımız var ve o maça odaklanıyoruz” diye konuştu.

Herkes işine baksın

Ligde deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzon, iç sahadaki performansını dış sahaya yansıtmak istiyor. Deplasmanda M. Başakşehir’i (2-0) yenen Karadeniz ekibi, Ankaragücü ile (2-2) berabere kalmıştı. Evinde ise Sivasspor (3-1) ve Galatasaray’ı (4-0) iyi oyun sergileyerek mağlup eden Trabzonspor, aynı başarıyı dış sahaya da taşıyarak, bu sezon ilk defa deplasmanda 3 puanla tanışmayı hedefliyor. İç sahadaki oyun anlayışını dış sahaya taşımaları gerektiğini oyuncularına aktaran Ünal Karaman, rakibi ilk dakikadan itibaren baskı altına alarak kendi oyun anlayışlarını kabul ettirmeleri gerektiğini vurguluyor. Karaman “Sahaya çıkan her oyuncunun bütün problemlerini dışarıda bıraksın” dedi.