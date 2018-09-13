Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GS Kasımpaşa maçı saat kaçta, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda? Ligde 5. haftaya girerken Galatasaray Kasımpaşa karşılaşması heyacanla bekleniyordu... Futbolseveler merakla maçın saat kaçta oynanacağını aratmaya başladı. Bugün 20:00'de oynanması beklenen maç saati son dakika değişmişi... Peki Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın saat 20:00'de başlayacak olan Galatasaray-Kasımpaşa maçının saati 21:00 olarak değiştirildi.

Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasıyla ligde heyecan devam edecek. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. hafta maçında Galatasaray kendi taraftarı karşısında Kasımpaşa ile mücadele edecek. 14 Eylül Cuma akşamı saat 21.00'de Türk Telekom Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Asım Yusuf Öz ve Mustafa Sönmez yapacak. Galatasaray-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

Galatasaray'da son durum

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, ligin ilk haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. İkinci hafta taraftarı karşısında sezonun ilk maçına çıkan ekip, İzmir temsilcisi Göztepe'yi 1-0 ile geçerek ivme kazandı. Ligin üçüncü haftasında ise yine kendi evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan takım bu kez 6-0 gibi farklı bir skorla rakibini mağlup ederek il üç haftayı kayıpsız atlattı. Ancak dördüncü hafta Trabzon deplasmanında işler istenildiği gibi gitmedi. Ev sahibi Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 yenerek Sarı-Kırmızılıların serisine son verdi.

Geride kalan 4 haftada 9 puan toplayan Galatasaray ligde 2. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da son durum

Son yıllarda Kemal Özdeş ile iyi bir hava yakalayan ve ligin istikrarlı takımlarından biri olan Kasımpaşa bu sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı ve henüz ne bileğini büken oldu, ne de puan kaybettiler.

İlk hafta Çaykur Rizespor deplasmanında mükemmel bir geri dönüşle rakibini 3-2 yenen Kasımpaşa, ikinci hafta ligin dişli ekiplerinden Medipol Başakşehir'i kendi sahasında 2-1 yendi. Üçüncü hafta Sivasspor deplasmanında 3-0 kazanan takım, ligin son haftasında ise Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Ankaragücü'nü 2-1 yenerek 4'te 4 yaptı.

Kasımpaşa geride kalan 4 haftada topladığı 12 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.