Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Galatasaray Kasımpaşa maçı ile devam ediyor. Peki Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? Futbolseverler heyecanla milli aranın bitmesini ve ligin başlamasını bekliyordu. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. hafta maçında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Galatasaray Kasımpaşa canlı izle, Galatasaray Kasımpaşa şifresiz izle, Galatasaray Kasımpaşa canlı skor, Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç gibi merak edilen konulara dair bilgiler maç saatine yakın haberimizde sizlerle olacak... Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılılar, üç galibiyet ve bir mağlubiyet ile yoluna devam ediyor. Kasımpaşa ise dört maçlık galibiyet serisi ile 16 puana sahip ligin lideri konumunda. Ligin zirvesindeki iki takımın karşılaşmasında sonuç ne olacak?

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. hafta maçında Galatasaray kendi taraftarı karşısında Kasımpaşa ile mücadele edecek. 14 Eylül Cuma akşamı saat 21.00'de Türk Telekom Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Asım Yusuf Öz ve Mustafa Sönmez yapacak. Galatasaray-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

GALATASARAY, KASIMPAŞA MAÇINA HAZIR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında lider Kasımpaşa'yla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana futbolcuların, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik provayla sona erdiği kaydedildi.

Nijerya Milli Takımı'ndan dönen Henry Onyekuru'nun, antrenmanın ilk bölümünde takımda yer aldığı daha sonra tek başına yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi.

Maicon Roque'nin ise takımdan ayrı kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera- Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Onyekuru, Ndiaye, Fernando, Emre Akbaba, Rodrigues, Eren

SAKAT: Yok

CEZALI: Belhanda

KASIMPAŞA: Ramazan- Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan, İlhan, Eduok, Trezeguet, Diagne

SAKAT: Koita, Khalili

CEZALI: Yok

GALATASARAY, BÜLENT YILDIRIM YÖNETİMİNDEKİ 44. MAÇINA ÇIKACAK

Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçını Bülent Yıldırım yönetecek. Sarı-kırmızılılar, Yıldırım yönetimindeki 43 maçta 23 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 13 beraberlik aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasını hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.

Bülent Yıldırım, kariyerindeki ilk Galatasaray maçına 2004-2005 sezonunda Ali Sami Yen'deki Samsunspor mücadelesi ile çıkarken, en son ise 12 Mayıs 2018'de Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada düdük çaldı.

Tecrübeli hakem Galatasaray'ın bugüne kadar 43 müsabakasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 23 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de mağlup oldu. 13 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Yıldırım, bu karşılaşmalarda Galatasaraylı futbolculara 106 sarı, 4 kırmızı kart çıkardı.

GEÇEN SEZON DA 5. HAFTADA KARŞILAŞTILAR

İki takım geçtiğimiz sezon da ligin 5. haftasında yine Galatasaray’ın sahasında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakayı 2-0 kazanmıştı. Karşılaşmanın gollerini ise transfer döneminde Galatasaray'la yolları ayrılan Bafetimbi Gomis kaydetmişti.

BELHANDA CEZALI

Galatasaray’da Süper Lig’in 4. haftasında deplasmandaki Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Faslı futbolcu Younes Belhanda cezalı durumda. Belhanda geçen sezon ikinci yarıda oynanan Kasımpaşa maçında da kırmızı kart cezası nedeniyle forma giymemişti. Türkiye Futbol Federasyonu, açıkladığı cezalarda Belhanda’ya 3 resmi müsabakadan men cezası verdi. Yıldız futbolcu, Paşa dışında Akhisarspor ve B.B. Erzurumspor müsabakalarında da takımını yalnız bırakacak.

10 GOLÜN 3'Ü EREN DERDİYOK'TAN

Ligde geride kalan 4 haftada Galatasaray rakip filelere 10 gol kaydetti. Aslan söz konusu maçlarda sadece deplasmandaki Trabzonspor müsabakasında gol atamadı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 3'ünü Eren Derdiyok, 2'sini Emre Akbaba, 2'sini Henry Onyekuru attı. Sinan Gümüş, Fernando ve Serdar Aziz de 1'er kez gol sevinci yaşadı.

KASIMPAŞA'YI DİAGNE TAŞIYOR

Sezona fırtına gibi başlayan ve namağlup liderlik koltuğunda bulunan Kasımpaşa’yı Senegalli golcüsü Mbaye Diagne taşıyor. Başarılı futbolcu bu sezon ligde oynadığı 4 resmi müsabakada da rakip fileleri havalandırmayı başardı. 27 yaşındaki futbolcu toplamda 6 gol attı ve gol krallığında zirvede yer alıyor.