Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Harun, Jailson ve Benzia için düzenlenen imza töreninde konuşan sportif direktör Damien Comolli, önemli açıklamalarda bulundu. Comolli “Onların aramıza katılmasında dolayı büyük mutluluk yaşıyorum” derken, “Daha önceden başkanımız, aşbaşkanımız ve Cocu ile konuştuğumuz oyuncu profiline fazlasıyla uyuyorlar. Tamamlamak istediğimiz saha için pozisyonlara uygun ve ihtiyacımız olan futbolcular aldık” dedi. Uzun zamandır kaleci arayışında olduklarını itiraf eden Comolli “Josef ve Giuliano’nun ayrılışı sebebiyle bu pozisyonlar için de birilerini almamız gerekiyordu. Üçü de hırslı ve kabiliyetli oyuncular. Oynamak istediğimiz futbol tarzına, ortaya koyduğumuz projeye en iyi şekilde adapte olacak isimler” dedi.



Benzia sürpriz oldu

Comolli, Benzia transferiyle ilgili de çarpıcı bir itirafta bulunup “Yassine Benzia için ‘Uzun dönemdir yakın takipte olduğumuz bir oyuncuydu’ diyemem. Finansal olarak ulaşabileceğimiz noktanın dışındaydı. Lille’den bir telefon aldım. Bana, ‘Kadromuzdan hangi oyuncuyu istersiniz?’ dediler. Ben de net bir şekilde ‘Benzia’ dedim. Onu 16 yaşından beri tanıyorum. Bizim için son gün önümüze çıkan çok iyi bir fırsattı. Finansal olarak ulaşamayacağımız bir noktadaydı. O yüzden son ana kaldı” diye konuştu. Harun Tekin’i 2017’nin Kasım ayından beri takip ettiğini söyleyen Comolli, “Harun bizim önceliğimizdi” açıklaması yaptı. Fransız futbol adamı Comolli, Jailson’un ise gerçek bir mecburiyet olduğunu belirtti. Yabancı kuralında planlanan değişikliğe de değinen Damien Comolli “Böyle bir değişim olacaksa çok çok erken dönemde bize bildirilmesi gerekir” ifadesini kullandı.

Rüyam gerçek oldu

Brezilya dışında forma giyme hayalinin Fenerbahçe’yle gerçek olduğunu dile getiren Jailson “Kapıma böyle bir fırsat geldi. Josef ve Giuliano ile de konuşup kararımı verdim. Bir an önce Türkiye’ye adapte olup Fenerbahçe’de tarih yazmak istiyorum. Markaj yapan ve savunmaya yardım eden bir oyuncuyum. Öne çıkmayı da seviyorum” diye konuştu.

O formayı istiyorum

“Herkesin hayali olan bir kulübe, çok büyük bir camiaya geldim” diyen kaleci Harun Tekin “Kendimi şanslı hissediyorum. Volkan Ağabey ile daha önce millî takımda çalıştım. Saha içinde ve dışında ağabey-kardeş ilişkimiz var. Burada da devam ediyor. Beklentileri biliyorum ve buna karşılık vermek için çok çalışacağım. Millî formayı da istiyorum” dedi.

Sorumluluk alırım

Kendisine vatandaşı Zidane’ı örnek aldığını söyleyen Yassine Benzia “Alex gibi oyuncuların forma giydiği özel bir pozisyonda oynayacağım. Beklentilere cevap verebilmek için en iyisini yapacağım. Kreatif paslar atmaktan keyif alıyorum. Amacım mümkün olduğunca gol atıp asist yapmak. Burada kupalar kaldırmak istiyorum” açıklamasında bulundu.

Dirar bizimle beraber

Fenerbahçe’de son günlerde yaşanan Nabil Dirar polemiğine, sportif direktör Damien Comolli nokta koydu. Başkan Ali Koç’un “Ozan, Kameni ve Dirar 28 kişilik kadromuzda yer almıyor” açıklamasına yönelik sorulara cevap veren Comolli, Ozan ve Kameni’nin kadro dışı olduğunu Dirar’ın ise takımla birlikte çalışmalara devam ettiğini ifade etti. Fransız “Ozan ile Kameni’nin kadroda yer almaması tamamen futbolla ilgili bir kou. Başka bir sebebi yok” derken “Dirar, Cocu’nun ilk tercihi olmayabilir ama 28 kişilik kadronun içinde” ifadesini kullandı. Comolli’nin UEFA kadrosunda alınmayan Kameni, Ozan, Dirar ve Soldado’yu elden çıkarmak için Arap takımlarıyla görüştüğü biliniyor.

Jailson’a Alex onayı

Fenerbahçe’nin yeni sambacısı Jailson’a sarı-lacivertlilerin efsane kaptanı Alex de Souza’nın kefil olduğu öğrenildi. Sambacının “Mükemmel bir oyuncu” dediği Jailson’u wyscout sistemi üzerinden değerlendiren Comolli (Jailson transfer listesinde yoktu) ve Cocu’nun da onayıyla transfer gerçekleşti.

Yerli hoca Volkan

Phillip Cocu’nun yanına yerli bir yardımcı alınması gerektiği yönünde yapılan eleştirileri Volkan Demirel boşa çıkaracak görünüyor. Kaledeki yerini Harun’a kaptıran tecrübeli eldiven, idmanlarda adeta Cocu’nun yardımcısı gibi çalışıyor. Volkan, her konuda hocasına yardım ediyor.



Haksızlık yapıldı

Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcularından Kemalettin Şentürk’ten yeni yönetime eleştiri geldi. Aziz Yıldırım döneminde scout ekibinde görev yapan Kemalettin, kendilerine haksızlık yapıldığını belirtirken kaleci transferleriyle ilgili olarak “Berke’den sonra Harun’u alıyorsan orada bir sıkıntı var demektir” dedi.