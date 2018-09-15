Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’deki döviz dalgalanmalarında yaşanan olaylar sonrası bir takım yaptırımlar gelmişti. İşte onlardan birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kira mukavelelerinin döviz değil Türk lirasına çevrilmesi konusuydu. Bu olay akıllara genelde anlaşmaları avro cinsinden yapan kulüpleri getirdi. Ve yabancı ve yerli futbolcularla yapılan döviz cinsindeki anlaşmaların durumu tartışılmaya başlandı. Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir konuyla ilgili olarak açıklamalar yaptı.



Bedir: İnceletiyoruz

Erol Bedir, “‘Dövizin TL’ye dönüşmesi konusunun yerli ve yabancı oyuncularla yaptığımız mukaveleleri kapsayıp, kapsamadığı konusunda Kulüpler Birliği olarak inceletiyoruz. TL’ye dönülmesi kulüpler açısından çok yararlı olur. Ancak, bunun yurtdışındaki yansımaları FIFA ve UEFA tarafından nasıl karşılanır? Bekleyip göreceğiz’” dedi. Uygulamanın FIFA ve UEFA nezdinde problem oluşturma ihtimali nedeniyle sadece yerli oyunculara yönelik olması yüksek ihtimal.