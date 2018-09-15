Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankaragücü Akhisarspor şifresiz izle, Ankaragücü Akhisarspor canlı izle, Ankaragücü Akhisarspor canlı skor gibi günün önemli karşılaşmasına dair merak edilenler habetrimizde. Verilen milli aranın sona ermesiyle birlikte lig maçları başladı. Spor Toto Süper Lig'de de heyecan 5. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. 15 Eylül'de Ankaragücü, Akhisarspor'u konuk ediyor. Ankaragücü evinde kazanmak isterken, Akhisarspor ise 5. haftada ilk galibiyet ile tanışmak istiyor. Ankaragücü Akhisarspor şifresiz izle, Ankaragücü Akhisarspor canlı izle, Ankaragücü Akhisarspor canlı skor haberimizde...

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Ankaragücü, Mustafa El Kebir ile 12. dakikada 1-0 öne geçti.

Ankaragücü, Akhisarspor’u Afyonkarahisar’da konuk ediyor. Başkent ekibi, Süper Lig’in 5. haftasında oynayacağı maçta Akhisarspor'u taraftarının da desteği ile yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Bu sezon Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Akhisarspor'da deplasmanda ilk galibiyetini arıyor. Mücadele Ankara’daki Osmanlı Stadı’nın zemininde gerçekleştirilen bakım çalışması nedeniyle, Afyonkarahisar’daki Zafer Stadı’nda oynanıyor.

Ankaragücü - Akhisarspor 11'ler...

Ankaragücü: Hopf, Alihan, Tiago Pinto, Brice, Erdem, Heurtaux, Bifouma, Faty, Mokhtar, El Kabir, İlhan Parlak

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner, Dany, Kadir, Eray, Bilal, Sissoko, Regattin, Barbosa, Güray

Ankaragücü - Akhisar eksik yada cezalı oyuncular

Ankaragücü'nde Thibault Moulin ve Bursaspor'dan kiralanan Kubilay Kanatsızkuş sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler.

Akhisarspor'da ise Miguel Lopez ve Hasan Ali Adıgüzel sakat. Yevhen Seleznov ise kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamıyor.