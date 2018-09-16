Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sorulara açık ve kapsamlı cevaplar veren Fransız, eleştiri oklarının hedefindeki Phillip Cocu’ya destek verdi. Sezona kötü başlamalarının sebebini takımda çok sayıda yeni transfer olmasına bağlayan Comolli, “Bir hocanın kısa sürede böyle bir durumla başa çıkması zordur. Cocu’nun işi gerçekten kolay değil. Bu kötü gidişi tersine çevirmek için hep beraber savunma yapmalıyız, hep beraber hücuma çıkmalıyız. Sahada daha olgun olmalıyız. Sihirbaz değilseniz bu kadar kısa bir sürede takımı oluşturmak zor” diye konuştu.



Son sözü başkan söyler

Damien Comolli, takımdaki güç dengesiyle ilgili soruya da tereddütsüz cevap verdi. “A takımla ilgili bütün kararları başkanımız Ali Koç, başkan yardımcımız Semih Özsoy ve benimle birlikte alınıyor” diyen Comolli, “Kararları yoğun istişareler sonunda ortak bir şekilde alıyoruz. Ben tavsiyeler veririm, fikirlerimi söylerim. Ancak son sözü başkan söyler” vurgusu yaptı. Comolli, “Şu anda her şey güzel gidiyor. Zor zamanlarımız olduğunda dahi onlarla çalışmak çok keyifli. Aldığımız ortak kararlarla kritik transfer sezonunu iyi bir şekilde kapattığımızı düşünüyorum” diye konuştu. Fransız, başka teklifler almasına rağmen Ali Koç’a söz verdiği için Fenerbahçe’ye geldiğini de sözlerine ekledi.

Cocu yardımcı istemiyor

Phillip Cocu’ya Türk yardımcı alınması gerektiği yönündeki fikre katılmadığını söyleyen Comolli, “Bu konuda karar verecek olan kişi ancak Cocu’nun kendisi” dedi. Comolli, “Bu konu gündeme geldi ancak Cocu beraber çalıştığı teknik heyetten çok mutlu olduğunu söyledi.

Ozan tercih yapmalı

Damien Comolli, Aykut Kocaman’dan sonra Phillip Cocu’nun da kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan’a mesaj yolladı. “Bir oyuncu, kulübü için yüzde yüzden fazlasını vermeli” diyen Comolli, “Ozan Tufan bunu yapmaya hazır mı, bunu kendi cevaplayacak” ifadesini kullandı



Volkan durumu biliyordu

Transferdeki önceliklerinin Harun Tekin olduğunu vurgulayan Damien Comolli, “Kaleci konusunda B ve C planlarımız da vardı ama onu aldığımız için çok mutluyuz” derken, “Volkan’la bundan sonra birinci kaleci olamayabileceğini paylaşmıştık. O da bunu bilerek devam kararı aldı” dedi.