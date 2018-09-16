Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cahit Eroğul-Marmaris

Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) Türkiye Rallisi adı altında Marmaris’te gerçekleştirilen 10. ayağı kapsamında pilotlar Yeşilbelde, Datça ve İçmeler etaplarında kıyasıya mücadele etti. Toplam 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcunun katıldığı organizasyonun üçüncü gününde pilotlar, sabah saatlerinde Asparan’daki servis alanından çıkarak denizle doğanın bir arada olduğu 34,24 kilometre uzunluğundaki Yeşilbelde etabında start aldı.



Noeuville-Ogier şoku!

Gün boyunca çok hızlı ve teknik pilotaj gerektiren bir alanda dar virajlarla karşılaşan pilotlar, etaplarda maksimum konsantrasyonlarını zorladı. Gün sonunda sıralamalar değişti. Ott Tanak liderliğe yükselirken, ilk iki gün birincilik için yarışan Thierry Noeuville ve Sebastien Ogier’in araçlarının mekanik arıza yapması sebebiyle yarış dışı kalması hayli ilginçti.