Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Antalyaspor canlı izle, Başakşehir Antalyaspor şifresiz izle, Başakşehir Antalyaspor canlı skor, kaç kaç gibi günün önemli maçına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde. Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu, bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar ile devam ediyor. Verilen milli aranın ardından oynanan beşinci hafta karşılaşmaları ile takımlar, kozlarını paylaşmaya devam ediyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek için Başakşehir Antalyaspor şifresiz canlı izle, canlı skor, kaç kaç gibi detayları haberimizde tüm ayrıntılarıyla bulabilirsiniz.

Karşılaşmada Medipol Başakşehir E. Visca'nın golüyle 7. dakikada 1-0 öne geçti.

BAŞAKŞEHİR ANTALYASPOR MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Bu maç öncesinde Medipol Başakşehir'in 9 puanı bulunuyor. Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup eden turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Kasımpaşa'ya yenildi. İstanbul ekibi, üçüncü haftada Akhisarspor, son hafta maçında da Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında galibiyete uzandı.

MUHTEMEL 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Epureanu, Attamah, Uğur, Mahmut, Mahmut, Soner, Visca, İrfan, Elia, Adebayor.

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ANTALYASPOR: Boffin, Sangane, Bahadır, Diego, Cissokho, Yekta, Danilo, Hakan, Doğukan, Mevlüt, Drole.

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

İlk 4 haftada 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgisi bulunan Antalyaspor ise 7 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de cezalı Emre Belözoğlu bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Emre'nin yanı sıra geçtiğimiz sezondan cezası süren Arda Turan ile sakatlıkları bulunan Gael Clichy ve Karim Hafez de Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEM: Alper Ulusoy

SAAT: 17.00

YAYIN: beIN SOPRTS 1

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Medipol Başakşehir, Süper Toto Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcuların koordinasyon ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarının ardından dar alan çalışması yaptığı bildirildi.

İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Karim Hafez'in bireysel çalışmalarını sürdürdüğü, Arda Turan'ın ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı ifade edildi.