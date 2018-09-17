Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Marmaris

Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi’nde, Estonyalı pilot Ott Tanak zirveye yerleşerek birinciliğini ilan etti. Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından organize edilen Dünya Ralli Şampiyonası’nda Marmaris’te 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcu, finişi hızlı görebilmek için zorlu etaplarda kıyasıya mücadele etti. Pilotlar, toplam uzunluğu 317 kilometre olan 17 özel etabı geçerek zirveye ulaşmak için çaba gösterdi.

İkincilik Latvala’nın

Dört gün süren yarışlar sonunda şampiyonluk için çekişen Red Bull pilotları Belçikalı Thierry Neuville ve Fransız Sebastien Ogier’i geride bırakan Estonyalı Ott Tanak 03.59.24.5 derecesiyle zirveye yerleşti. Estonyalı pilot üst üste 3. sezonda da 4. etap galibiyetini elde etti. Yarışta ikinciliği 03.59.46.8’lik derecesiyle Fin pilot Jari-Matti Latvala kazanırken, üçüncülüğü ise 04.01.10.8 ile Yeni Zelandalı Hayden Paddon elde etti.



Seneye de beraberiz

Neuville 177 puanla şampiyonanın genel klasmanında liderliğini sürdürürken, Tanak, Ogier’i geçip ikinciliğe çıkmış oldu. Başkan Erdoan, “Bu şampiyonanın en önemli özelliği 133 spor kanalında yayınlanması, 800 milyon insanın dünyada takip etmesidir. Böylece ülkemizin tüm bu güzelliklerinin de dünyada tanınmasına vesile olan böyle bir spor aktivitesinin finalini gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl yine birlikte bu yarışmayı izleyeceğiz” dedi.

Pilotlar klasmanı

1. Thierry Neuville: 177 puan

2. Ott Tanak: 164 puan

3. Sebastien Ogier: 154 puan

4. Esapekka Lappi: 88 puan

5. Jari-Matti Latvala: 75 puan

Sürprizlerle doluydu

Marmaris’teki yarışın kazananı Ott Tanak, “Bu yarış en hızlı pilotun kazanabileceği bir yarış değildi. Çok zorlu bir yarış oldu. Kimse bu zorlu parkurda karşısına ne çıkacak tahmin edemedi. Bütün takımlar için stresli bir yarıştı. Tek amacımız bu yarışı bitirmekti” dedi.

Yatta tatil

Ralli şampiyonuna, daha önce görülmemiş farklı bir hediye verildi. TOSFED şampiyon Ott Tanak’a 47 metrelik lüks süper yatla bir hafta Türkiye tatili ödülü verdi. Bu, ralli tarihinin en büyük ödülü olarak WRC kayıtlarına girdi.