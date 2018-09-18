Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde grupların 1. maçları 18/19 Eylül tarihlerinde oynanacak.

A GRUBU: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge

B GRUBU: Barcelona, Tottenham, PSV, Inter

C GRUBU: PSG, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız

D GRUBU: L. Moskova, Porto, Schalke, GALATASARAY

E GRUBU: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK

F GRUBU: Manchester City, Shakhthar Donetsk, Lyon, Hoffenheim

G GRUBU: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen

H GRUBU: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

2018-2019 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sonrası maç tarihleri şu şekilde:

Son 16 turu ilk maçları: 12-13 Şubat 2019 ve 19-20 Şubat 2019

Son 16 turu rövanş maçları: 5-6 Mart 2019 ve 12-13 Mart 2019

Çeyrek final ilk maçları: 9-10 Nisan 2019

Çeyrek final rövanş maçları: 16-17 Nisan 2019

Yarı final ilk maçları: 30 Nisan/1Mayıs 2019

Yarı final rövanş maçları: 7-8 Mayıs 2019

Final maçı: 1 Haziran 2019