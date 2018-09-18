Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman ve saat kaçta? GS Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray, 18 Eylül akşamı Lokomotiv Moskova'yı evinde ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Rus ekibiyle karşılaşacak olan sarı kırmızılıların maçı hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan maçtan galip ayrılmak isteyen Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Maç saati beklenirken maça dair tüm detaylar haberimizde sizlerle buluşuyor. Dev mücadele saat kaçta, ne zaman oynanacak ve Galatasaray Moskova maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı ile Avrupa heyecanı başlayacak. Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray kendi taraftarı önünde Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. 18 Eylül Salı akşamı saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Rocchi'nin yardımcılıklarını ise Mauro Tonolini ve Filippo Meli yapacak. Heyecanla beklenen Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacağı konusunda belirsizlik söz konusu.

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını yayınlayacağını resmen açıklayan uydu kanalları ise şunlar oldu:

Arena Sport 2

beIN Sports MENA

BT Sports Extra 5

Super Sport 12 za

DAZN Canada

DAZN Deutsch

Virgin Media TV

Ziggo Sport Extra

Galatasaray'da son durum

Fatih Terim yönetiminde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Ligin 1. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-1 yenen takım, ardından 2. haftada ise kendi evinde Göztepe'yi 1-0 ile geçti. Bu sezonun 3. haftasında yine kendi evinde Alanyaspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla geçen Sarı-Kırmızılılar, ilk yenilgisini ise Trabzon deplasmanında aldı ve sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Terim'in öğrencileri son hafta ise lider Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek ligde zirvenin yeni sahibi oldu.

Galatasaray bu sezon transferde nokta atışı isimleri takıma kazandırdı. Öncelikle geçen sezon takımda kiralık forma giyen Yuto Nagatomo'nun bonservisi Inter'den satın alınırken, Ömer Bayram ve Muğdat Çelik ise Akhisarspor'dan transfer edildi. Everton'dan Henry Onyekuru ve Stoke City'den eski oyuncusu Badou Ndiaye'yi kiralayan Aslanlar, transferinde ezeli rakibi ile mücadele ettiği Emre Akbaba'yı da Alanyaspor'dan transfer etti.

Bu isimler takıma katılırken; Bafetimbi Gomis (Al-Hilal), Luis Pedro Cavanda (Standard Liege), Lionel Carole (Strasbourg), Yasin Öztekin (Göztepe), Tolga Ciğerci (Fenerbahçe), Iasmin Latovlevici (Bursaspor), Koray Günter (Genoa), Eray İscan (boşta), Volkan Pala (boşta), Cedric Carrasco (boşta) takımdan ayrıldı. Takımın gelecek vaadeden isimlerinden Doğan Can Davas ise Bandırmaspor'a kiralandı.

Lokomotiv Moskova'da son durum

Geçen sezon Rusya Premier Ligi'ni şampiyon tamamlayan Yuri Semin yönetimindeki Lokomotiv Moskova bu sezon istediği başlangıcı yapamadı. 7 haftası geride kalan ligde Moskova ekibi 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Bu süreçte Spartak Moskova ile derbi maçında 0-0 berabere kalan takım, Dinamo Moskova ile ise 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takıma önemli katkılar yapan Lokomotiv Moskova, Fedor Smolov (Krasnodar), Benedikt Höwedes (Schalke 04), Rifat Zhemaletdinov (Rubin Kazan), Grzegorz Krychowiak (Paris Saint-Germain), Eder (Lille) veBryan Idowu (Amkar Perm)'i transfer etti.

Diğer yandan Nemanja Pejcinovic (Yatai), Arshak Koryan (Khimki), Alan Kasaev (Baltika), Igor Portnyagin (Khimki) ve Vitali Denison (Samara) ile yollarını ayırdı.