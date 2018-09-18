Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Lokomotiv Moskova, Galatasaray'a konuk oluyor. 2017-2018 Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'na yerleşti ve ilk rakibi Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova oldu. Sarı-kırmızılılar karşılaşmasını kendi evinde oynuyor. Galatasaray, evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak ilk maçından 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Lokomotiv Moskova ise baskı dolu İstanbul deplasmanından puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Peki GS Lokomotiv maçı şifresiz canlı izle, beIN Sports izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam saat 22:00'de başlayacak mücadeleyi beIN SPORTS Haber ve HD 1'den şifresiz yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve canlı anlatımı tg.com.tr'de olacak.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova muhtemel 11'ler...

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Emre Akbaba, Onyekuru, Eren

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatjev, Höwedes, Corluka, Lysov, Krychowiak, Denisov, Farfan, Miranchuk, Fernandes, Eder

Şampiyonlar Ligi D Gburu'nda Galatasaray Lokomotiv Moskova ile karşılaşacakken grubun diğer maçında ise Schalke 04, Portekiz ekibi Porto'yu konuk edecek.

Mücadeleyi İtalyan Rocchi yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın D Grubu'ndaki Lokomotiv Moskova maçının hakemleri açıklandı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 18 Eylül Salı günü oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi yönetecek. Maçta Rocchi'nin yardımcılığını Mauro Tonolini ve Filippo Meli yaparken, Luca Banti ile Massimiliano Irrati ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Passeri olacak.

İki sezon aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, iki sezon aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi’nde 2015-2016 sezonunda boy gösteren sarı-kırmızılı takım, 2016-2017’de cezası nedeniyle Avrupa kupalarında yer alamamıştı. Galatasaray, geçen sezon da UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç’in Östersunds ekibine elenmişti.

Galatasaray'dan taraftara uyarı

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımının Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda yapacağı maç öncesinde taraftarlarına uyarılarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Lokomotiv Moskova maçında taraftarların takımın yanında yer alacağına, çeşitli saha, seyirci ve istenmeyen olaylara sebebiyet vermeyeceğine yürekten inanıldığı belirtildi.

Açıklamada, UEFA Tahkim Kurulu tarafından, 3 Şubat 2015’te Galatasaray’a verilen 1 maçlık seyircisiz oynama cezasının 5 yıl için ertelendiği ve bu süre zarfında kulübün başka bir ceza alması halinde erteleme kararının kalkacağı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu bağlamda yurt içinde ve yurt dışında oynayacağımız maçlarda istenmeyen olaylara sebebiyet verilmemesi kulübümüz açısından son derece önemlidir. Büyük Galatasaray taraftarına, her zaman olduğu gibi gerekli hassasiyeti göstererek dünyaya örnek olacak bir yaklaşımla takımımızı destekleyeceği için şimdiden teşekkür ederiz."

Galatasaray, Terim’le 5 yıl sonra Avrupa arenasında

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında yarın Rusya’nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde tam 5 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında maça çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, tarihinin en önemli başarılarını yaşadığı 65 yaşındaki teknik adam idaresinde Avrupa’daki son maçını yine UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadı.

Türk Telekom Stadı’nda 17 Eylül 2013’te İspanya’nın Real Madrid ekibi ile yapılan karşılaşmayı Galatasaray 6-1 kaybederken, Fatih Terim bir süre sonra görevinden ayrıldı.

Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz sezonun ortasında dördüncü kez teknik direktörlük koltuğuna oturduğu sarı-kırmızılı takımı Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa taşıdı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan katılma hakkı kazanan Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında 5 yıl (bin 827 gün) sonra maç yapacak.

- Terim yönetiminde 64 maç

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 64 karşılaşmaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresindeki bu karşılaşmaların 29’unu kazanırken, 13’ünde berabere kaldı, 22’sinde ise rakiplerine mağlup oldu.

Terim ile Avrupa kupalarındaki maçlarda 97 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 92 gol gördü.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yaptığı 41 karşılaşmadan ise 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 20 mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray’ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:

- UEFA Kupası’nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında büyük başarılara imza attı.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal’ı eleyerek UEFA Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı ve Avrupa’daki ilk kupasını kazandı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı bir performans ortaya koydu ve çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.