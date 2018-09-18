Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı beIN Sports Haber izle ve canlı izle haberi ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova, İstanbul'da Galatasaray'ın rakibi oluyor. 2017-2018 Süper Lig şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk karşılaşmasına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar saha ve seyirci avantajını kullanarak kendi evinde 3 puanı almanın peşinde. Öte yandan Lokomotiv Moskova ise zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Peki GS Lokomotiv maçı beIN Sports Haber izle, canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

GALATASARAY MAÇININ KANALI BELLİ OLDU

Daha önce yayınlanan beIN Sports yayın akışında maç yer almıyordu.

Ancak beIN Sports, Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını canlı ve şifresiz yayınlayacağını açıkladı.

Maç beIN Sports Haber ve HD1'den canlı yayınlanacak.

Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak maçı deneyimli spiker Ercan Taner anlatacak.

beIN SPORTS HABER NASIL İZLENİR?

beIN SPORTS HABER Yayın Bilgileri:

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12379, Symbol Oranı: 30000, FEC: 3/3, Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

TÜRKSAT KABLO TV PLATFORMU: 223. Kanal

DIGITURK: 83. kanalı

İKİ SEZON ARADAN SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Galatasaray, iki sezon aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 2015-2016 sezonunda boy gösteren sarı-kırmızılı takım, 2016- 2017'de cezası nedeniyle Avrupa kupalarında yer alamamıştı.

Galatasaray, geçen sezon da UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine elenmişti.

YENİ SPONSORLA İLK MAÇ

Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarında sponsoru önceki yıllardaki gibi THY oldu. Sarı-kırmızılılar salı günkü Lokomotiv Moskova maçına THY logolu formalarıyla çıkacak.

2018-2019 sezonunda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda THY logosunu formasında taşıyacak.