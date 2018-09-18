Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı radyo dinle, şifresiz veren kanallar ve canlı takip ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan temsilcimiz Galatasaray, evinde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor. Süper Lig'de şampiyon olarak Devler Ligi'ne gitmeye hak kazanan Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşmasına çıkıyor. GS, evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak 3 puanı almanın peşinde. Rakip Lokomotiv ise Galatasaray'a şoku yaşatmak istiyor. Peki GS Lokomotiv maçı canlı radyo dinle, şifresiz veren kanallar hangileri? İşte detaylar...

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Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında yarın evinde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenmanın bir bölümü basına açık yapıldı. Antrenman öncesinde sahanın ortasında Terim, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Antrenman düz koşu çalışması ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından gruplara ayrılan futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise takım L. Moskova maçının taktiğine çalıştı.

Fatih Terim: "Lokomotiv Moskova ciddi ve önemli bir rakip"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova'nın iyi oyunculardan oluştuğunu belirterek, "Ciddi ve önemli bir rakip. Tecrübeli oyunculara sahipler. Galatasaray kendi sahasında nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynayacak" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray, yarın Türk Telekom Stadyumu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıyı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'da izledi.

Daha önce söylediği ‘Hayallerim dünyadan büyük sözü' cümlesinin hatırlatılması üzerine Terim, “Galatasaray ile tekrar ile yola çıktığımızda hedef sorulmuştu. Ben de ‘Şu an da dünya büyüklünde bir hayalim var' demiştim. Olur ya da olmaz. Ama hep içimde neden olmasın var. Çok zor çok kolay değil. Cezalıyız, eşit şartlarda mücadele etmiyoruz. Satmadan alamıyoruz. Buna rağmen neden olmasın. Nereye çekmek istiyorsanız. UEFA Kupası şampiyonu olduğumuz zamanda şampiyon olabiliriz diye söylemiştim. O zaman da tepki almıştık. Galatasaray gidiş-geliş yer değil. Benim için tek gidiş olan bir yer. Ben Galatasaray'ın olması gereken bir ligde olduğunu düşünüyorum” diye cevap verdi.