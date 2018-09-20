Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Sarpsborg maçı AZ TV İdman tv şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz. Türkiye'de gözler, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçıına çevrildi. Temsilcimiz Beşiktaş, Norveç temsilcisi Sarpsborg'u konuk ediyor. Son 2 yıldır Avrupa'da başarılardan başarılara koşan kara kartal evinde galibiyetle başlamanın peşinde. Norveç temsilcisi ise zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Peki Beşiktaş Sarpsborg maçı AZ TV İdman TV şifresiz canlı izle ve canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Beşiktaş - Sarpsborg maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 19:55'de başlayacak mücadeleyi yayınlayacak kanal henüz açıklanmadı. UEFA Avrupa Ligi maçlarını yayınlayacak kanal netleşince haberimizi güncelleyeceğiz. Mücadelenin beIN SPORTS'tan yayınlanmasını bekliyoruz. Ancak şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de olacak.

Beşiktaş - Sarpsborg maçı muhtemel 11'ler...

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Lens, Medel, Oğuzhan, Ljajiç, Babel, Larin

Sarpsborg: Vasyutin, Horn, Thomassen, Halvorsen, Nielsen, Heintz, Jörgensen, Tveita, Askar, Zachariassen, Mortensen

Forvette kim oyanayacak?

Bu sezon 'Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne kalmasını sağlayan futbolcu' olarak akıllarda kalacak olan Alvaro Negredo'nun, BAE takımı Al Nasr'a transfer olmasıyla kadroda bulunan 4 santrfordan hangisinin oynayacağı şu an için en çok merak edilen konu.

Bunu sebebi ise Vagner Love, Cyle Larin, Güven Yalçın (UEFA kadrosunda yok) ve Mustafa Pektemek'in 1'inci santrfor olup olamayacağının kafalarda bıraktığı soru işareti. Kafalardaki soru işaretini ortadan kaldıracak kişi ise teknik direktör Şenol Güneş olacak. Negredo'nun yokluğunda önceliği hep Cyle Larin'e veren tecrübeli teknik adamın yarın akşamki tercihinin de yine bu yönde olması bekleniyor. Ancak yerden oyunda daha iyi olan ve rakip defans arasına daha iyi kaçan Love'ın, Ljajic ile ileri ikiliyi oluşturması da normal karşılanacak bir tercih olacak.

Defans hattında değişiklik yapması beklenmeyen Güneş'in geri dörtlüsü, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin olacak. Orta ikilide Medel'in yanında Tolgay veya Oğuzhan'a görev verecek olan Şenol Güneş'in kanatlardaki oyuncularının ise Quaresma ve Babel olması bekleniyor.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 211. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında yarın Norveç’in Sarpsborg ekibini konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 211. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 210 maçta rakiplerine 81 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 279 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 297 gol gördü.