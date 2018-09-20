Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dinamo Zagreb maçı AZ TV İdman tv şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz. Türkiye'de gözler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçına çevrildi. Temsilcimiz Fenerbahçe, Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında Benfica'ya elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne takılmaya hak kazanan Fenerbahçe, ilk maçında galibiyet peşinde. Öte yandan Hırvat temsilcisi ise evinde galibiyet arıyor. Peki Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı AZ TV İdman TV şifresiz canlı izle ve canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu diğer maçında ise Anderlecht ile Slovak ekibi Spartak Trnava ile karşılaşacak. Dinamo Zagreb - Fenerbahçe karşılaşmasını İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Dinamo Zagbeb: Zagorac, Leovac, Kevin, Emir, Ademi, Hajrovic, Gojak, Stojanovic, Olmo, Gavranovic, Orsic

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Reyes, İsmail, Jailson, Eljif, Benzia, Ayew, Aatif, Slimani (Frey)

Avrupa kupaları tarihinde daha önce hiçbir Hırvat takımıyla eşleşmeyen Fenerbahçe, ilk kez Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak. Teknik direktörlüğünü 47 yaşındaki Hırvat Nenad Bjelica’nın yaptığı Dinamo Zagreb, geçen sezon Hırvatistan Ligi’ni şampiyon tamamlamıştı. Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Atiker Konyaspor’u 1-0 yenerek, 3 maç sonra galip gelen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında da kazanarak gruba iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe, Avrupa’da 223. randevuda

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa’da 223. maçına çıkacak.

UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz’in Benfica takımıyla eşleşti.

Rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, seyircisi önündeki maçta 1-1 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nden elendi.

Benfica’ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 54 maça çıktı.

Avrupa arenasında 223. maçını Dinamo Zagreb’e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 222 karşılaşmada 81 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 95 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 275 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 328 gol gördü.

- Kupa 2’de 55. maç

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın 55. maçına çıkacak.

Bu kulvarda daha önce 54 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik alırken, 11 kez yenildi. Fenerbahçe, rakip filelere 73 gol bırakırken, kalesinde 49 gol gördü.

- En büyük başarı yarı final

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti.

Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi’ne C Grubu’ndan katılmıştı.

O dönem Fransa’nın Marsilya, Almanya’nın Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden AEL Limasol’un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus’un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti.

Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya’nın Viktoria Plzen ekibini saf dışı bırakmıştı.

Çeyrek finalde İtalya’nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz’in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.

- Son UEFA grubundan lider çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına en son katıldığı 2016-2017 sezonunda İngiltere’nin Manchester United ekibini geride bırakarak, grubundan lider çıkmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya’nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.