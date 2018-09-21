UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında 12 grupta 24 karşılaşma oynandı. I Grubu'nda yer alan Beşiktaş, sahasında Norveç ekibi Sarpsborg'u 3-1 mağlup ederken, D Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti. J Grubu'nda yer alan bir diğer Türk ekibi Akhisarspor ise sahasında Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 yenildi. UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
AEK Larnaca: 0 - Zürih: 1
Ludogorets: 2 - Bayer Leverkusen: 3
B Grubu:
Celtic: 1 - Rosenborg: 0
Leipzig: 2 - Salzburg: 3
C Grubu:
Slavia Prag: 1 - Bordeaux: 0
Kopenhag: 1 - Zenit: 1
D Grubu:
Dinamo Zagreb: 4 - Fenerbahçe: 1
Spartak Trnava: 1 - Anderlecht: 0
E Grubu:
Arsenal: 4 - Vorskla Poltava: 2
Sporting Lizbon: 2 - Karabağ: 0
F Grubu:
Olympiakos: 0 - Real Betis: 0
Dudelange: 0 - Milan: 1
G Grubu:
Rapid Wien: 2 - Spartak Moskova: 0
Villarreal: 2 - Glasgow Rangers: 2
H Grubu:
Lazio: 2 - Apollon: 1
O. Marsilya: 1 - E. Frankfurt: 2
I Grubu:
Genk: 2 - Malmö: 0
Beşiktaş: 3 - Sarpsborg: 1
J Grubu:
Akhisarspor: 0 - Krasnodar: 1
Sevilla: 5 - Standard Liege: 1
K Grubu:
Dinamo Kiev: 2 - Astana: 2
Rennes: 2 - Jablonec: 1
L Grubu:
MOL Vidi: 0 - BATE Borisov: 2
PAOK: 0 - Chelsea: 1
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta sonuçları
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında ilk hafta maçları tamamlandı. Beşiktaş gruplara galibiyetle başlarken, Fenerbahçe ve Akhisarspor rakiplerine mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında 12 grupta 24 karşılaşma oynandı. I Grubu'nda yer alan Beşiktaş, sahasında Norveç ekibi Sarpsborg'u 3-1 mağlup ederken, D Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti. J Grubu'nda yer alan bir diğer Türk ekibi Akhisarspor ise sahasında Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 yenildi. UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
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