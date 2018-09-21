Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında 12 grupta 24 karşılaşma oynandı. I Grubu'nda yer alan Beşiktaş, sahasında Norveç ekibi Sarpsborg'u 3-1 mağlup ederken, D Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti. J Grubu'nda yer alan bir diğer Türk ekibi Akhisarspor ise sahasında Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 yenildi. UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu:

AEK Larnaca: 0 - Zürih: 1

Ludogorets: 2 - Bayer Leverkusen: 3

B Grubu:

Celtic: 1 - Rosenborg: 0

Leipzig: 2 - Salzburg: 3

C Grubu:

Slavia Prag: 1 - Bordeaux: 0

Kopenhag: 1 - Zenit: 1

D Grubu:

Dinamo Zagreb: 4 - Fenerbahçe: 1

Spartak Trnava: 1 - Anderlecht: 0

E Grubu:

Arsenal: 4 - Vorskla Poltava: 2

Sporting Lizbon: 2 - Karabağ: 0

F Grubu:

Olympiakos: 0 - Real Betis: 0

Dudelange: 0 - Milan: 1

G Grubu:

Rapid Wien: 2 - Spartak Moskova: 0

Villarreal: 2 - Glasgow Rangers: 2

H Grubu:

Lazio: 2 - Apollon: 1

O. Marsilya: 1 - E. Frankfurt: 2

I Grubu:

Genk: 2 - Malmö: 0

Beşiktaş: 3 - Sarpsborg: 1

J Grubu:

Akhisarspor: 0 - Krasnodar: 1

Sevilla: 5 - Standard Liege: 1

K Grubu:

Dinamo Kiev: 2 - Astana: 2

Rennes: 2 - Jablonec: 1

L Grubu:

MOL Vidi: 0 - BATE Borisov: 2

PAOK: 0 - Chelsea: 1