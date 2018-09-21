UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında 12 grupta 24 karşılaşma oynandı. I Grubu'nda yer alan Beşiktaş, sahasında Norveç ekibi Sarpsborg'u 3-1 mağlup ederken, D Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti. J Grubu'nda yer alan bir diğer Türk ekibi Akhisarspor ise sahasında Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 yenildi. UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:
AEK Larnaca: 0 - Zürih: 1
Ludogorets: 2 - Bayer Leverkusen: 3
B Grubu:
Celtic: 1 - Rosenborg: 0
Leipzig: 2 - Salzburg: 3
C Grubu:
Slavia Prag: 1 - Bordeaux: 0
Kopenhag: 1 - Zenit: 1
D Grubu:
Dinamo Zagreb: 4 - Fenerbahçe: 1
Spartak Trnava: 1 - Anderlecht: 0
E Grubu:
Arsenal: 4 - Vorskla Poltava: 2
Sporting Lizbon: 2 - Karabağ: 0
F Grubu:
Olympiakos: 0 - Real Betis: 0
Dudelange: 0 - Milan: 1
G Grubu:
Rapid Wien: 2 - Spartak Moskova: 0
Villarreal: 2 - Glasgow Rangers: 2
H Grubu:
Lazio: 2 - Apollon: 1
O. Marsilya: 1 - E. Frankfurt: 2
I Grubu:
Genk: 2 - Malmö: 0
Beşiktaş: 3 - Sarpsborg: 1
J Grubu:
Akhisarspor: 0 - Krasnodar: 1
Sevilla: 5 - Standard Liege: 1
K Grubu:
Dinamo Kiev: 2 - Astana: 2
Rennes: 2 - Jablonec: 1
L Grubu:
MOL Vidi: 0 - BATE Borisov: 2
PAOK: 0 - Chelsea: 1