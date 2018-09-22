Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Göztepe maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinze haberimizden ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u konuk oluyor. Trabzonspor evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak 3 puanı almanın peşinde. Öte yandan Göztepe ise zorlu deplasmanda galibiyet almanın hesabını yapıyor. Trabzonspor geçtiğimiz 5 haftada 7 puan toplarken İzmir temsilcisi ise 6 puan topladı. Peki Trabzon Göztepe maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Trabzonspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman’ın kadroda değişiklik yapmayarak Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Mustafa Akbaş, Novak, Onazi, Sosa, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega 11’ini sahaya sürmesi bekleniyor.

Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle bu sezon yararlanamadığı Burak Yılmaz’ın da Göztepe maçıyla takıma dönebileceği ve 21 kişilik kadroda yer alabileceği öğrenildi.

Trabzonspor ile Göztepe 21. randevuda

Trabzonspor ile Göztepe, yarın Medical Park’ta yapacakları karşılaşmayla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 20 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-3 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 28 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

Trabzonspor evinde bir kez yenildi

Bordo-mavililer, Trabzon’daki 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında tek yenilgisini, lige çıktığı 1974-75 sezonunda 1-0’lık sonuçla yaşadı.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.

Akyazı’da 25 bin taraftar

Süper Lig’de son olarak Alanyaspor’a 1-0 kaybeden ve bugün Göztepe ile sahasında kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor’u, taraftarları yalnız bırakmayacak. Edinilen bilgiye göre satışa çıkartılan biletlere yoğun ilgi olduğu öğrenilirken, maç saatinde ise yaklaşık 25 bin dolaylarında Bordo-Mavili futbolseverin takımını desteklemek için statta olacağı öğrenildi. Öte yandan konuk ekip taraftarlarının ise kendilerine ayrılan biletletlerin tamamını satın aldığı bildirildi.

Juraj Kucka yine kulübede

Trabzonspor’un Slovak yıldızı Juraj Kucka, ligin ilk haftasında oynanan Başakşehir maçına ilk 11’de başlamış ancak gösterdiği performansla teknik heyetin gözünden düşmüştü. Başakşehir maçının ardından oynanan 3 maçta ikinci yarıda oyuna dahil olan, Alanyaspor karşısında ise hiç forma giyemeyen 31 yaşındaki futbolcu, Göztepe maçında formayı almak için idmanlarda ekstra çaba sarf etti. Ancak Onazi ve Sosa’nın uyumundan memnun olan Ünal Karaman’ın, Göztepe maçında da Kucka’yı kulübede oturtması bekleniyor.