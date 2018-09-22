Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maçı şifresiz izle, Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maçı canlı izle, Malatyaspor Rizespor maçı canlı skor, kaç kaç gibi Spor Toto Süper Lig 6. hafta maçına dair merak edilen detaylar haberimizde. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Bu sezon hiçbir maçtan üç puan alamayan Rizespor'un deplasmandaki tek hedefi galibiyet.

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Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde sizlerle olacak.

Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Rahman, Pereira, Ahmed, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaib

Çaykur Rizespor: Gökhan, Saadane, Jach, Fink, Mehmet Uslu, Robin, Ali Çamdalı, Aminu, Samudio, Boldrin, Muriç

Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 5 karşılaşmada Göztepe ve Fenerbahçe’den üçer puan alırken, Kayserispor’la berabere kaldı, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş’a mağlup oldu.

Son iki maçta rakiplerinden puan alamayan sarı-siyahlılar, Çaykur Rizespor maçında galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’da ameliyat edilen forvet Ömer Şişmanoğlu bu karşılaşmada oynayamayacak. Ayrıca, sarı kart ceza sınırında bulunan defans oyuncusu Arturo Mina, bu karşılaşmada kart görmesi durumunda gelecek haftaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.