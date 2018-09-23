Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta olağanüstü hâl yaşanıyor. Camiada herkes Fenerbahçe karşısında Kadıköy’den zaferle ayrılmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin sezona çok kötü başlamış olması ve UEFA Avrupa Ligi defterini de farklı Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle açmış olması en başta teknik direktör Şenol Güneş’in iştahını kabartmış durumda. Geçen sezon Kadıköy’de kafasının yarılmasını ve takımının hükmen mağlup ilan edilerek Ziraat Türkiye Kupası’ndan 1 yıl men edilmesini unutamayan tecrübeli çalıştırıcı için bu maç çok daha büyük anlam taşıyor. Fenerbahçe’nin kriz yaşamasını fırsat olarak gören Şenol Güneş, en son 2005’te Pancu’nun kaleye geçtiği maçta lig galibiyeti gören Beşiktaş’a yeni bir zafer yaşatmayı çok istiyor. Ayrıca tecrübeli çalıştırıcı kariyerinde Kadıköy’de ilk defa galip gelmek için Fenerbahçe’nin sezon başından bu yana yaptığı maçları tek tek izleyip analizler yapıyor.



Portekizliler görevde

Şenol Güneş’in kritik derbi öncesi en büyük yardımcıları ise takımın Portekizli yıldızları Pepe ve Quaresma. Fenerbahçe maçlarının havasının farklı olduğunu bilen iki oyuncu, Kadıköy’de ilk 11’de maça başlayacak olan Karius ile Ljajic’e karşılaşmanın önemini anlatarak yeni transferleri de derbiye hazırladığı öğrenildi. Öte yandan geçen sezon Vodafone Park’ta 3-1 kazanılan Fenerbahçe maçında 2 gol atan, ardından oynanan kupa maçında ise kırmızı kart gören Quaresma da Kadıköy’deki derbi için sabırsızlanıyor. Dev maçın öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş ile yaptığı görüşmelerde çok hırslı olduğunu söyleyen Portekizli yıldızın “Oynamayı, kazanmayı ve taraftarımızı mutlu etmeyi çok istiyorum” dediği öğrenildi. Güneş’in de oyuncusunun hırsından dolayı memnun olduğu ancak gereksiz kart görmemesi konusunda da Q7’yi uyardığı belirtildi.

İngiltere’den Giroud iddiası

İngiliz basınından Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia geldi. The Sun’da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, Chelsea ile bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Olivier Giroud ile ocak ayında ön sözleşme imzalamak istiyor. Haberde Giroud’nun Morata’nın arkasında kalması yüzünden ayrılmak istediği belirtildi.



Maça toplu gidilecek

Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesini statta izleyecek olan siyah-beyazlı taraftarlar için Beşiktaş Kulübü’nden bilgilendirme yapıldı. Taraftarların saat 17.00’de toplu olarak Vodafone Park kuzey kale arkasındaki belediye park alanından Kadıköy’e götürüleceği belirtildi.



Derbide sıkıntı olmaz

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Fenerbahçe ile oynayacakları derbinin centilmenlik içinde geçmesini beklediğini söyledi. Yücel, “Herhangi bir sıkıntı ve problem yaşanacağını zannetmiyorum. Fenerbahçeli yönetici arkadaşlarımızın bizi çok iyi ağırlayacağını ümit ediyorum” dedi.