Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa, evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Ligde 13. sırada bulunan Alanyaspor, deplasmandan alacağı puan veya puanlarla kötü gidişata dur demek istiyor. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler Kasımpaşa Alanyaspor canlı izle, Kasımpaşa Alanyaspor şifresiz izle, Kasımpaşa Alanyaspor maçı canlı skor, Kasımpaşa Alanyaspor maçı kaç kaç gibi detaylara haberimizden ulaşabilirler. İşte maça dair son dakika bilgileri...

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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Süper Lig'e etkileyeci bir başlangıç yapan ve ilk 4 maçından galip ayrılan teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, son hafta Galatasaray'a 4-1 yenildi.

Son maçında Trabzonspor'u yenen Mesut Bakkal yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor ise 5 karşılaşmada 6 puan topladı.

Kasımpaşa'da karşılaşma öncesinde sakatlığı süren Fode Koita dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan, İlhan, Eduok, Trezeguet, Diagne

Alanyaspor: Ufuk, Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, Maniatis, Efecan, Augusto, Villafanez, Fernandes, Cisse

Alanyaspor, eksi 7 averajda ama...

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta mücadelelerinin tamamlanmasının ardından ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Aytemiz Alanyaspor, bu haftaya kadar kalesinde 9 gol görmesine rağmen attığı 2 gol ile 2 galibiyet alıp 13. sırada kendine yer buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftası dün akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçıyla son bulurken, Akdeniz temsilcisinde ilginç bir istatistik dikkat çekti. Turuncu-yeşilliler, ligde sırasıyla Demir Grup Sivasspor'a 1-0, Ankaragücü'ne 2-0 ve Galatasaray'a 6-0 mağlup olduktan sonra Göztepe ve Trabzonspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı.

Süper Lig'de ilk 3 haftada rakip fileleri havalandıramayan Alanyaspor, sonraki lig mücadelelerinde ise rakiplerini attığı tek golle mağlup etmeyi başardı. Antalya temsilcisi Süper Lig'in en az gol atan ve en kötü averaja sahip takımı olmasına rağmen 5. hafta sonunda 13. sırada yer aldı.