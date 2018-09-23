Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisarspor Galatasaray maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Akhisarspor'a konuk oluyor. Akhisarspor, evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak galibiyet peşinde. Galatasaray ise zorlu Akhisar deplasmanında serisini devam ettirmek istiyor. Akhisar, kötü başladığı sezonda 5 haftada 2 puan toplayabildi. Öte yandan Galatasaray ise 5 maçta 12 puan topladı. Peki Akhisar GS maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

AKHİSARSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Mustafa Yumlu, Kadir, Caner, Serginho, Eray, Güray, Sissoko, Manu, Regattin

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Emre, Sinan, Rodrigues, Henry Onyekuru

Akhisarspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar ise tg.com.tr'de olacak.

Akhisar’da son dakika

Ev sahibi takımda Lopes sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca takımın golcüsü Seleznov da kırmızı kart cezası sebebiyle kadroda yok.

Cim Bom’da son dakika

Konuk ekipte kırmızı kart cezalısı Belhanda bugünkü mücadelenin kadrosunda yok. Aslan’da ciddi sakatlığı olan bir futbolcu bulunmuyor.

İki takım da Avrupa yorgunu

Akhisar da, Galatasaray da hafta içi Avrupa kupası maçı oynayarak sahaya çıkıyor. Cim Bom, salı günü Lokomotiv Moskova ile Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında karşılaştı ve 3-0 kazandı. Akhisar ise perşembe günü Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında konuk ettiği Krasnodar’a 1-0 mağlup oldu.

Maç öncesi notlar

Akhisarspor, Süper Lig tarihinde Galatasaray ile oynadığı 12 maçın sadece birini kazanabildi (11M). O karşılaşma (2013/14 sezonunda 2-1), Manisa ekibinin rakibinden ikiden az gol yediği tek mücadeleydi.

Galatasaray’ın Süper Lig tarihinde en az yedi kez karşılaştığı takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı ekip Akhisarspor (%91.7).

Galatasaray lig tarihinde Akhisarspor ile oynadığı 12 maçta rakip filelere toplam 36 gol gönderdi (maç başına 3).

Ligin ilk beş haftası itibarıyla rakiplerine en az faul yapan takım Galatasaray (54). Bu alanda Akhisarspor’dan (77) daha yüksek sayıya ulaşan sadece iki ekip var: Konyaspor (82) & Alanyaspor (80).

Süper Lig’de bu sezon en fazla sarı kart gören takım Akhisarspor (14).

2018/19 sezonunda oynanan maçlarda hem ceza sahası içinden (11), hem de ceza sahası dışından (3) en fazla gol atan takım Galatasaray.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, o haftaya ligin son sırasında giren takımlarla oynadığı son iki maçı kazandı (7-0 vs Karabükspor & 6-0 vs Alanyaspor).

Bu sezon Süper Lig’de Pepe’den (31) sonra en fazla hava topu kazanan oyuncu Mustafa Yumlu (27).

Ligde Abdoul Sissoko’dan (43) daha fazla ikili mücadele kazanan tek oyuncu Malatay’dan Khalid Boutaib (44).

Akhisarspor’un Galatasaray filelerine gönderdiği son üç golün ikisini sarı kırmızılı oyuncular kendi kalelerine attı (Maicon & Serdar Aziz).

Garry Rodrigues’in Süper Lig kariyerinde Akhisarspor’dan (2) daha fazla gol attığı tek takım Kasımpaşa (3). Bu iki gol, iki takım arasında geçen sezon bu statta oynanan karşılaşmada geldi.

Garry Rodrigues, ayrıca Süper Lig’de ilk 11’de oynadığı son 6 maçta 7 gole katkı yaptı (5 gol, 2 asist).

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig’de en fazla gol katkısı yapan oyuncu Emre Akbaba (2 gol & 2 asist).

Eren Derdiyok’un Süper Lig kariyerinde en fazla galibiyet aldığı rakibi Akhisarspor (5 maçta 5 galibiyet).