Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

A Millî Kadın Basketbol Takımımız, İspanya’nın Tenerife şehrinde düzenlenen 2018 FIBA Dünya Kupası’nda oynadığı üçüncü maçında güçlü rakibi Avustralya’ya 90-64’lük farklı skorla mağlup oldu. Ekrem Memnun’un öğrencileri böylece Arjantin, Nijerya ve Avustralya ile karşılaştığımız B Grubu’nu 1 galibiyetle tamamladı. Turnuvanın ikinci maçındaki sürpriz Nijerya yenilgisinin ardından Avustralya karşısında da maça çok kötü başlayan millîler, dışarıdan dört üçlük isabeti bulsa da buna beş üçlükle cevap veren Avustralya ilk çeyreği 32-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Liz Cambage’in etkili oyunuyla aradaki farkı daha da açan Avustralya, bu duruma düşük şut yüzdemiz de eklenince ilk yarıyı 53-33 önde tamamladı.



Yeni rakibi bekliyoruz

Üçüncü çeyrekte de Cayla George’u savunmakta zorlanan Potanın Perileri, hücumda Işıl Alben ile tercih hataları yapınca fark çeyrek boyunca hiç 22 sayının altına düşmedi. Son bölümde 12 tane üç sayılık atış deneyen millîler bunların sadece üç tanesinde isabet sağlarken, pota altını iyi kullanan ve rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Avustralya sahadan çok rahat bir galibiyetle ayrıldı. Turnuvanın favorileri arasında yer alan Avustralya’da Liz Cambage 25 sayı, 7 ribauntla maçın en etkili ismi oldu. A Millî Basketbol Takımımız’da ise Işıl Alben’in 9 sayı, 9 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı. A Millî Kadın Basketbol Takımı, çeyrek final için çapraz eşleşmede Fransa ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek.