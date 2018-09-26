A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final Öncesi Çapraz Eşleşmesi’nde karşılaştığı Fransa’ya 78-61'lik skorla yenildi ve turnuvaya veda etti.
A Milli Kadın Basketbol Takımı turnuvaya veda etti
26.09.2018 - 21:15 | Son Güncelleme: 26.09.2018 - 21:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final Öncesi Çapraz Eşleşmesi’nde karşılaştığı Fransa’ya 78-61'lik skorla yenildi ve turnuvaya veda etti.
Etiketler : A Milli basketbol takımı,
582051 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/582051.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
6
4
1
1
11
3
8
13
2
Galatasaray
6
4
0
2
14
9
5
12
3
Kasımpaşa
6
4
0
2
12
10
2
12
4
Beşiktaş
6
3
2
1
11
8
3
11
5
Konyaspor
6
3
2
1
10
7
3
11
6
Malatyaspor
6
3
1
2
6
4
2
10
7
Ankaragücü
6
3
1
2
8
7
1
10
8
Antalyaspor
6
3
1
2
10
13
-3
10
9
Göztepe
6
3
0
3
6
6
0
9
10
Alanyaspor
6
3
0
3
4
10
-6
9
11
Kayserispor
6
2
2
2
5
6
-1
8
12
Trabzonspor
6
2
1
3
10
8
2
7
13
Fenerbahçe
6
2
1
3
6
7
-1
7
14
Akhisar Bld.Spor
6
1
2
3
7
8
-1
5
15
Bursaspor
6
0
5
1
4
5
-1
5
16
Sivasspor
6
1
2
3
6
11
-5
5
17
Çaykur Rizespor
6
0
3
3
5
8
-3
3
18
Erzurum BB
6
0
2
4
5
10
-5
2
7. Hafta Maçları
28.9.2018
Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
29.9.2018
Trabzonspor - Kasımpaşa
29.9.2018
Alanyaspor - Akhisarspor
29.9.2018
Beşiktaş - Kayserispor
30.9.2018
Medipol Başakşehir Fk - Yeni Malatyaspor
30.9.2018
Sivasspor - Bursaspor
30.9.2018
Göztepe - Atiker Konyaspor
30.9.2018
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
1.10.2018
Mke Ankaragücü - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
6
6
0
0
14
2
12
18
2
Boluspor
6
5
1
0
9
3
6
16
3
Adana Demirspor
6
4
1
1
8
3
5
13
4
Giresunspor
6
4
0
2
7
4
3
12
5
Gazişehir Gaziantep
6
3
2
1
4
2
2
11
6
Denizlispor
6
3
1
2
7
6
1
10
7
Altay
6
2
3
1
9
4
5
9
8
Afjet Afyonspor
6
2
2
2
8
7
1
8
9
Hatayspor
6
2
1
3
4
6
-2
7
10
Osmanlıspor
6
2
0
4
7
5
2
6
11
Balıkesirspor
5
1
3
1
5
7
-2
6
12
Ümraniye
5
2
0
3
5
7
-2
6
13
İstanbulspor
6
1
3
2
8
13
-5
6
14
Altınordu
6
1
2
3
6
5
1
5
15
Eskişehirspor
6
1
2
3
6
14
-8
5
16
Elazığspor
6
1
1
4
8
10
-2
4
17
Adanaspor
6
0
3
3
6
10
-4
3
18
Karabükspor
6
0
1
5
2
15
-13
1