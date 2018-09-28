Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber'den sonra bu kez de Deniz Türüç ile Hasan Hüseyin Acar sakatlandı. Bu sezon bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen, Beşiktaş mücadelesinin hazırlık sürecinde ise hırsı ile dikkat çeken Deniz Türüç, taktik idmanda sakatlandı. Şut çalışması esnasında dizini tutarak kendini yere bırakan başarılı oyuncunun MR'ı çekildi. Milli futbolcunun dizinde 2. derece zorlama olduğu ve 2 hafta futbol oynamasının mümkün olmadığı öğrenildi. Diğer yandan Hasan Hüseyin Acar da akşam idmanında sakatlandı. İkili pozisyonda sağ ayak serçe parmağına gelen krampon darbesi ile sakatlanan Hasan Hüseyin'in parmağının kırıldığı haberi geldi. Böylece genç oyuncu da Beşiktaş maçında forma giyemeyecek isimler arasına girdi.
Kayserispor'da şok sakatlık
28.09.2018 - 10:07 | Son Güncelleme: 28.09.2018 - 10:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak Kayserispor'da 2 futbolcu sakatlandı.
Etiketler : kayserispor,spor toto süper lig,sakatlanan futbolcular,
582281 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/582281.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
6
4
1
1
11
3
8
13
2
Galatasaray
6
4
0
2
14
9
5
12
3
Kasımpaşa
6
4
0
2
12
10
2
12
4
Beşiktaş
6
3
2
1
11
8
3
11
5
Konyaspor
6
3
2
1
10
7
3
11
6
Malatyaspor
6
3
1
2
6
4
2
10
7
Ankaragücü
6
3
1
2
8
7
1
10
8
Antalyaspor
6
3
1
2
10
13
-3
10
9
Göztepe
6
3
0
3
6
6
0
9
10
Alanyaspor
6
3
0
3
4
10
-6
9
11
Kayserispor
6
2
2
2
5
6
-1
8
12
Trabzonspor
6
2
1
3
10
8
2
7
13
Fenerbahçe
6
2
1
3
6
7
-1
7
14
Akhisar Bld.Spor
6
1
2
3
7
8
-1
5
15
Bursaspor
6
0
5
1
4
5
-1
5
16
Sivasspor
6
1
2
3
6
11
-5
5
17
Çaykur Rizespor
6
0
3
3
5
8
-3
3
18
Erzurum BB
6
0
2
4
5
10
-5
2
7. Hafta Maçları
9/28/2018
Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
9/29/2018
Trabzonspor - Kasımpaşa
9/29/2018
Alanyaspor - Akhisarspor
9/29/2018
Beşiktaş - Kayserispor
9/30/2018
Medipol Başakşehir Fk - Yeni Malatyaspor
9/30/2018
Sivasspor - Bursaspor
9/30/2018
Göztepe - Atiker Konyaspor
9/30/2018
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
10/1/2018
Mke Ankaragücü - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
6
6
0
0
14
2
12
18
2
Boluspor
6
5
1
0
9
3
6
16
3
Adana Demirspor
6
4
1
1
8
3
5
13
4
Giresunspor
6
4
0
2
7
4
3
12
5
Gazişehir Gaziantep
6
3
2
1
4
2
2
11
6
Denizlispor
6
3
1
2
7
6
1
10
7
Altay
6
2
3
1
9
4
5
9
8
Afjet Afyonspor
6
2
2
2
8
7
1
8
9
Hatayspor
6
2
1
3
4
6
-2
7
10
Osmanlıspor
6
2
0
4
7
5
2
6
11
Balıkesirspor
5
1
3
1
5
7
-2
6
12
Ümraniye
5
2
0
3
5
7
-2
6
13
İstanbulspor
6
1
3
2
8
13
-5
6
14
Altınordu
6
1
2
3
6
5
1
5
15
Eskişehirspor
6
1
2
3
6
14
-8
5
16
Elazığspor
6
1
1
4
8
10
-2
4
17
Adanaspor
6
0
3
3
6
10
-4
3
18
Karabükspor
6
0
1
5
2
15
-13
1