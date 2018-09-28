Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spot Toto Süper Lig'de 7. hafta heyecanlı Galatasaray Erzurumspor karşılaşması ile başlıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı son 22 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen sarı kırmızılı ekip, seriyi devam ettirmek için sahaya çıkıyor. Galatasaray Erzurumspor maçı canlı izle, Galatasaray Erzurumspor maçı şifresiz izle, Galatasaray Erzurumspor maçı canlı skor ve kaç kaç gibi maça dair merak edilen ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. Younes Belhanda'nın cezalı olduğu için forma giyemeyeceği karşılaşma büyük heyecana sahne olacakmış gibi görünüyor. Kötü gidişata dur demek isteyen BB Erzurumspor, deplasmanda alacağı galibiyet ile evine mutlu dönmek istiyor. Maça dair ayrıntılar sizlerle...

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GALATASARAY ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Erzurumspor maçı bu akşam saat 20:00'da Türk Telekom Stadyumunda gerçekleştirilecek. Mücadele beINSPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak. Mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak

Muhtemel 11'ler

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda, cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında forma giyemeyecek. Sakatlığı süren ve son antrenmanda takımdan ayrı çalışan Selçuk İnan'ın da bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Konuk ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise zorlu maç öncesi Egemen Korkmaz, Sefa Akgün ve Arsen Khubulov'un sakatlıkları devam ediyor.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar, Donk, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Onyekuru, Emre, Rodrigues, Eren

BB Erzurumspor: Sehic, Auremir, Acka, Lokman, Schwechlen, Scuk, Kone, Emrah, Özer, Sunu, Munsy

Belhanda cezalı

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda, cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında forma giyemeyecek. Ligin 4. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde kırmızı kart gören ve Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Belhanda, yarınki karşılaşmada da sahadaki yerini alamayacak. Belhanda'nın 3 maçlık cezası Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla tamamlanmış olacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Selçuk İnan'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca 2 maç men cezası bulunan yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın ise cezası sona erdi. Hasan Şaş, yarınki mücadelede kulübede bulunabilecek.

Sahasında yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 mücadelede mağlubiyet yaşamadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi. Galatasaray, evindeki son 22 lig maçının 21'ini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

"GALATASARAY MAÇIYLA ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYORUZ"

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Emrah Başsan: "6 haftadır kötü giden performansımız var ama bu futbol olarak değil sadece skor olarak kötü" - "Galatasaray evinde çok iştahlı ve baskılı oynayacak. Galatasaray'a her zaman saygım var ama biz Erzurumspor'u temsil ediyoruz"

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Emrah Başsan, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacakları Galatasaray maçını kazanarak, çıkış yakalamak istediklerini söyledi. Mavi-beyazlı ekibin deneyimli orta saha oyuncusu Emrah Başsan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray maçının zorlu geçeceğini ifade ederek, "Onlar da geçen hafta 3-0 gibi çok kötü bir mağlubiyet aldı. Biz de oraya Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak gideceğiz ve puan almak istiyoruz." dedi.

Takım olarak güçlü şekilde rakibin karşısında çıkacaklarını anlatan Başsan, Galatasaray'ın evinde güzel bir futbol sergilediğini aktardı. Başsan, sarı-kırmızılı ekibe her zaman saygı duyduğunu dile getirerek, "Futbolcular olarak güçlü karakterlere sahibiz ve orada da güçlü olmalıyız. Çünkü Galatasaray evinde çok iştahlı ve baskılı oynayacak. Galatasaray'a her zaman saygım var ama biz Erzurumspor'u temsil ediyoruz." diye konuştu.

Takım olarak istenen sonuçları alamadıklarını vurgulayan Başsan, şunları kaydetti: "Buradaki güzel arkadaşlık ortamını bozmadan sahaya en güzel şekilde yansıtmaya çalışacağız. Şimdi yeni hocamız gelecek ve onun direktifleriyle ilerleyeceğiz. 6 haftadır kötü giden performansımız var ama bu futbol olarak değil sadece skor olarak kötü. İnşallah İstanbul'da iyi oynayıp, güzel bir galibiyet alarak Galatasaray maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz."

"Nerede ekmek yiyorsak oraya aitiz"

Daha önce birçok takımda futbol oynadığını anımsatan Emrah Başsan, bu takımların içinde Galatasaray'ın da olduğunu hatırlattı. Başsan, futbolcunun oynadığı kulübe ait olduğunu dile getirerek, "Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve yurt dışındaki takımlarda oynadım ama sonuçta biz nerede ekmek yiyorsak oraya aitiz. Galatasaray'a saygı duyuyorum ama ekmeğimi Erzurumspor'dan kazandığım için kimsenin şüphesi olmasın, maç çok zor olacak ama sahada gerekeni yapıp üstesinden gelebiliriz." ifadelerini kullandı.