Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, Beşiktaş Kayserispor karşılaşması ile devam ediyor. Beşiktaş Kayserispor canlı izle, Beşiktaş Kayserispor şifresiz izle, BJK Kayseri canlı izle, BJK Kayseri maçı şifresiz, Beşiktaş Kayseri canlı skor gibi futbolseverlerin merak edip araştırdığı tüm konulara dair ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz. Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşacak olan siyah beyazlı ekip, önemli mücadele öncesi Süper Lig'de de üç puan alarak moralli gitmek istiyor. Şenol Güneş yönetimindeki ev sahibi ekip, taraftarı önünde oynayacağı maça konsantre olmuş durumda. Peki Beşiktaş Kayseri maçı ne zaman, saat kaçta ve Beşiktaş Kayseri maçı hangi kanalda? Karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde...

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BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius-Gökhan Gönül-Pepe-Roco-Vida-Atiba-Medel-Quaresma-Ljajic-Lens-Babel

SAKAT: Adriano

CEZALI: Caner

KAYSERİSPOR: Lung - Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila, Mensah, Rotman, Varela, Chery, Bilal, Umut

SAKAT: Sakıb, Oğuzhan, Deniz, Hasan Hüseyin

CEZALI: Şamil

BEŞİKTAŞ'IN KONUĞU KAYSERİSPOR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Kayserispor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligin ilk derbisinde geçen hafta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı son maçta Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor. Siyah-beyazlılar, topladığı 11 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. İkişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Kayserispor ise 8 puanla 11. basamakta bulunuyor.

CANER ERKİN CEZALI

Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Caner Erkin, Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünden sonra ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Caner Erkin, Kayserispor mücadelesinde görev alamayacak.

SOL BEKTE BELİRSİZLİK

Cezalı Caner Erkin'in yanı sıra Adriano Correia'nın da hazır olmaması, Beşiktaş defansının solunda sıkıntıya sebep oldu. Tedavisi devam eden Adriano ve Caner Erkin'in yokluğunda bu bölgede Domagoj Vida'nın ismi ön plana çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, basına açık yapılan antrenmanda Hırvat oyuncuya ekstra koşu çalışmaları yaptırması dikkati çekmişti.

VAR HAKEMİ, ÜMİT ÖZTÜRK

Beşiktaş’ın, Süper Lig’in 7. haftasında bu akşam sahasında Kayserispor ile oynayacağı müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi Ümit Öztürk oldu. Öztürk, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde de AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev yapmıştı. Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, bu akşam Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak mücadelede Kayserispor ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdinç Sezertam yapacak.

Bu zorlu mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi ise Ümit Öztürk oldu. Öztürk, geçtiğimiz hafta Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde de AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev almıştı.

45. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile Kayserispor, yarın 45. kez karşılaşacak. Bugüne kadar 44 kez karşılaşan iki takım arasındaki maçlarda Beşiktaş’ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 44 maçta Beşiktaş 25 kez kazanırken Kayserispor 11 kez kazandı. 8 maç da berabere bitti. Beşiktaş 73 gol atarken Kayserispor ise 37 gol attı.