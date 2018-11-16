Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Gül Baba Vakfı Başkanı Adnan Polat Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de vakfın restore ettiği Gül Baba türbesine basın gezisi gerçekleştirdi. Kalabalık bir gazeteci grubuyla geziye katılan Polat, Galatasaray ve Türk futboluyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Polat’ın sözleri… “Şampiyonlar Ligi’nde bize çıkan grubu kendimiz oluştursak daha iyisini yapamazdık. Bu turu geçmeliydik. Mazereti olmaz… 2011’de yaşanan olaya gönlümüz kırılmıştı. Hakikaten hak etmediğimiz olaylarla karşılaşmıştık. Mustafa Başkan’a teşekkür ederim. Genel kurulda alkışları ile bir nebze olsun o gün yapılanın yanlış olduğunu gösterdi. Kırgınlığım yok ama bir yara kaldı…”



Bu tüzük değişmeli

“2011 kongresinde sadece bizi üzmediler, Galatasaray’ın yazılmamış kanunlarını bozdu o kongre. Galatasaray’da daha önce başkan olmak için yönetimlerde görev yapılırdı. Dolayısı ile o yönetimde görev yapanlar neyin içine girdiğini bilerek girerdi. Dolayısı ile Galatasaray’ın başkanlık makamını da yıprattı. Galatasaray’ın Türk futbolu üzerindeki ağırlığını da erozyona uğrattı, zedeledi. Ben Galatasaray’a on bir sene hizmet ettim. Üzerime düşeni fazlasıyla yaptım. Artık yeni jenerasyonların bu işi omuzlaması lazım. Şu anda başkan adayı olmak gibi isteğim ve düşüncem yok. Galatasaray’ın hakikaten anayasasında değişiklik yapıp kapıları açması lazım...”



Reform yapmak şart

“Bizden sonra gelenler çok güzel miras yediler. Bundan sonra bu işlerin içinden çıkmak çok kolay olmayacak. Çok uzun seneler gerektirecek. Günü kurtarmak kolay, geleceği kurtarmak çok zor. Gelen hiçbir başkan geleceği kurtarmak için bir şey yapmadı. Galatasaray gayrimenkulleri de çok ucuza gitti. Galatasaray dâhil bütün kulüplerin reforma ihtiyacı var. Uzun vadeli plan yapıp onun arkasında durmak lazım. Birkaç sene şampiyon olmuyorsa da olmasın takım. Galatasaray 14 sene şampiyon olmadı. Herkes üzüldü ama Galatasaray büyüklüğünden bir şey kaybetmedi. Vücudu kurtarmak için parmağı kesebilmeyi göze almak gerekir...”

Cengiz yine PFDK’lık

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe maçının yankıları bir türlü dinmiyor. Cezaya isyan eden sarı-kırmızılılar sert açıklamalar yaptıkça Disiplin Kuruluna sevk ediliyor, sevk edildikçe açıklamaların arkası kesilmiyor. Son olarak Başkan Mustafa Cengiz, kulübün sitesinden yaptığı açıklamalar ve Divan Kurulu’ndaki sözleri sebebiyle bir kere daha TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK’ya sevk edildi. Cengiz, daha önce 60 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Ben kimseyi aramadım

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak “TFF Başkanı Yıldırım Demirören’i arayıp ‘Beni Fatih Hoca konuşturdu, bana ceza vermeyin’ dedi” şeklinde basında çıkan haberleri yalanladı. Albayrak “Bu, hem bana hem de Sayın Demirören’e hakarettir. Ben kimseyi aramadım” dedi.



Burada şanslıyım

Galatasaray’ın Norveçli sağ beki Martin Linnes, ülke basınına verdiği demeçte sarı-kırmızılı kulübe ve taraftarlara övgüler yağdırdı. Linnes ‘’Kariyerimde dünyanın çeşitli yerlerinde birçok stadyumda yer aldım ama bizimki kadar ateşlisini hiç görmedim. Galatasaray’da olduğum için çok şanslıyım” dedi.



Galatasaray büyük kulüp

Türkiye’nin Uluslar Ligi’ndeki rakibi İsveç’in başarılı oyuncusu John Guidetti, Galatasaray ile ilgili açıklamalar yaptı. Guidetti “Galatasaray, müthiş taraftarı olan, kaliteli oyuncuları barındıran harika bir kulüp. Elmander ile görüşmedim, menajerim görüşmüş olabilir” dedi.