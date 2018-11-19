Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Vatandaşı Phillip Cocu’nun bıraktığı enkazı toparlama yolunda önemli işler başaran Erwin Koeman, Trabzonspor deplasmanından da zaferle dönerek Fenerbahçe’yi ileri taşımakta kararlı. Üç günlük izinde dahi, zorlu maça yönelik çalışmalarını sürdüren tecrübeli teknik adam, tüm hesaplarını üç puan üzerinde yapıyor. Bugün itibarıyla yeniden mesaiye başlayacak olan sarı-lacivertlilerde moraller yerinde. Koeman’ın tek sıkıntısı ise millî takımlara giden çok sayıda oyuncunun yanı sıra dört de sakat sebebiyle kısıtlı bir kadroyla çalışmak. Şartlar ne olursa olsun, Trabzon’dan galibiyetle ayrılmaları gerektiğini belirten Hollandalı teknik adam “Üç maçlık kısa serüvenimizde iyi sonuçlar aldık. Camianın morali yükseldi. Ancak bunun devamını getirmemiz şart” dedi.



Savaşmamız gerek

Sezon başından beri çok ciddi kayıplar yaşadıklarının altını çizen Erwin Koeman “Öz güven kazandık. Ancak henüz bir şey başarmış değiliz. Galibiyet serisini geliştirerek Fenerbahçe’yi layık olduğu yere taşımak zorundayız” ifadesinde bulundu. İyi bir hava yakaladıklarını dile getiren Hollandalı “Güçlü bir rakiple, deplasmanda karşılaşacağız. Alacağımız bir galibiyet bize üç puandan çok fazlasını kazandıracaktır. Aksi bir sonucu düşünmek dahi istemiyoruz. Amacımıza ulaşmak için takım olarak savaşmalıyız” dedi. Trabzonspor’un da sıkıntılı bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Koeman “Dersini iyi çalışan, daha az hata yapan istediğini alacaktır” diye konuştu.

ÇÖZÜM ÜYE ARTIŞI

Fenerbahçe’de 2018 yılı Dernekler Toplantısı, Faruk Ilgaz’da gerçekleştirildi. Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Başkan Ali Koç, kulübün mali durumuna dikkat çekerken, kongre üye sayısını arttırmanın şart olduğunu vurguladı. Koç “Ne yazık ki, kulübün gelirleri borçlarını karşılamıyor. Borç sarmalından çıkamıyorsun. Bu rakamları 40-50-60-70-80 bine kadar getirmek istiyoruz. Bu hem kaynak getirecek hem de demokrasiyi güçlendirecek” dedi.

Roman’dan verimlisi yok

Fenerbahçe’de 3. sezonunu geçiren Roman Neustädter, takımın demirbaşı oldu. Rus stoper, bütün maçlarda tam zamanlı görev yapan tek isim. Geçen sezon da 44 maç ile en çok forma mesai yapan oyuncu olan Neustädter, sadece ilk sezonunda 33 maçta görev yaparak geri planda kalmıştı.



Yeni golcü Michael Frey

Forma giydiği ilk maçlarda ağır eleştirilere maruz kalan Michael Frey, son beş maçında dört gol kaydedince kıymete bindi. Slimani’den daha iyi performans sergileyen Frey, sadece skor üretmesi nedeniyle değil, oyun içindeki çabasıyla da Koeman için takımın bir numaralı golcüsü durumuna yükseldi.