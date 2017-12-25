125 HP’lik 1,4 l TSI benzinli motor ve DSG otomatik vites kutusuyla donatılan yeni versiyon, 203 km/s azami sürate ulaşabilirken, 0-100 km/s aralığını da 8,8 saniyede tamamlıyor.
Şampiyon caddelere iniyor
25.12.2017 - 03:50 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 03:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FIA Dünya Ralli Şampiyonası WRC 2’de Fabia modeli ile üçlü zafer kazanan Skoda, caddelerde daha sportif performans isteyen müşterilerine, Fabia’nın en hızlı versiyonunu hazırladı.
Etiketler : fabia,
530501 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/530501.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER