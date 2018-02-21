Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fiyatı 1 milyon 406 bin avro (6 milyon 545 bin lira) olan aracın Türkiye’deki ön siparişleri ise 2019’a kadar dolmuş durumda. Phantom serisinin sekizinci modeli olan yeni otomobilin tanıtım toplantısında konuşan Rolls-Royce Motor Cars Avrupa Kurumsal İletişim Müdürü Frank Tiemann “Aracımız müşterilerin daha kişisel bir model istemeleri sonucunda ortaya çıktı. Lansmanını Türkiye’de yapıyor olmak heyecan verici. Bir Phantom için şu anda sipariş verdiğinizi düşünürsek araç 6 ay sonra sizin oluyor. Geçen yıl Londra lansmanından bu yana çok fazla talep aldık. Bugünlerde ilk Phantomlar müşterilerine teslim ediliyorlar ama rakam vermem biraz zor. Türkiye’den de aldığımız siparişler var” diye konuştu.