Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv sektörü artık yeni modellerinde alternatif yakıtlı seçenekleri bir bir ürün gamına eklemeye başlıyor. Fabrikalarda üretim bantları buna göre ayarlanıyor ve ekstra yatırımlar peş peşe geliyor. Yerli otomotiv sanayimizde buna en iyi örnek ise Renault Clio hibrit modeli. Henüz resmî açıklama gelmese de doğrulanan model, 2019 itibarıyla tüm dünya pazarında boy gösterecek. Araç markanın Bursa'daki Oyak-Renault tesislerinden dünyaya yayılacak. Hibrit motor, tamamen yerli ve Türkiye’deki tedarikçiler aracılığı ile hayata geçecek. 2019 yılında faz değiştirecek olan Clio 5’te yer alacak hibrit ünitenin dizele ciddi rakip olması bekleniyor.



YERLİ COROLLA'DA HİBRİT BEKLENTİSİ

Toyota bu alandaki en tecrübeli markalardan birisi olarak ön plana çıkıyor. Türkiye’de ürettiği ve tüm dünyaya ülkemizden gönderdiği C-HR hibritle ciddi bir başarıya da imza attı. Markalardan üst üste gelen ‘2020’de dizel motora son vereceğiz’ açıklamalarına, Toyota da geçtiğimiz hafta Cenevre Otomobil Fuarı'nda katıldı. 2019 itibarıyla Avrupa'ya dizel otomobil satmayacağını açıkladı. Sadece Land Crusier ve Hilux gibi modellerinde dizel motoru sunmaya devam edeceklerini belirten markada gözler Sakarya'ya çevrildi. Türkiye'nin yerli sedan pazarındaki önemli oyuncusu Corolla'ya da böylece hibrit yolu açıldı. 2019'a kadar dizel motora son vermeyi planlayan marka bu yıl içinde hibrit Toyota Corolla ile ilgili bir atak yapabilir.



BÜYÜK SÜRPRİZ HONDA’DA

Yerli ve elektrikli modellere yatırım planlayan bir diğer üretici de Honda. Dizel Civic Sedan ile yıllık 40 bin adetlik üretime imza atan marka, adetleri 50 binlere taşıdığında ikinci bir yatırım için kolları sıvayacak. Fabrikanın buna hazır olduğunu söyleyen yetkililer, şartların oluşması hâlinde yeni yatırımda elektrikli modeller olabileceğini açıklamış ve “Teşvikler ve iç pazar olumlu sinyal verirse yeni yatırım için düğmeye düşünmeden basarız” demişti.

SÜRECİ ALMANYA HIZLANDIRDI

Almanya'da milyonlarca dizel araç kullanıcısını olumsuz etkileyecek karar Federal İdari Mahkeme tarafından geldi. Yüksek Mahkeme açıklaması dizel araçların trafiğe çıkma yasağının önünü açtı. Araçların trafiğe çıkma kararı belediyelere bırakıldı. Almanya’da hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirlerin başında Münih, Stuttgart, Köln ve Düsseldorf geliyor. Almanya Çevre Dairesi (DUH) ise bu sınıra uymayan Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerini mahkemeye vermişti

HİBRİT SATIŞLARI YÜKSELİYOR

Türkiye'de geçtiğimiz yıl elektrikli ve hibrit araçlardan 4 bin 528 adet satıldı. En çok ilgi gören model Toyota C-HR ise toplam satışı domine ederek 3 bin 381 adedi gördü. İkinci sırada ise yine Toyota modeli hibrid Yaris var. Ülkemizde haziran ayı itibarıyla pazara adım atan Hyundai Ioniq ve Kia Niro hibrid ise 284 adetlik toplam satış rakamı ile listede yerini aldı.