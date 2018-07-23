Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çift renkli görünümüyle dikkat çeken aracın oval hatlarını keskin çizgilerle buluşturan gizemli tasarımı DBS Superleggera’yı çok daha agresif bir görüntüye kavuşturmuş. Kaputun altında çift turbo beslemeli 5.2 litrelik V12 motor kullanan DBS Superleggera, 715 beygirlik bir güce ve 900 Nm torka sahip. 8 ileri tam otomatik şanzımana gücü lastiklere aktaran otomobil, 0’dan 100 km/s hıza 3,4 saniyede, 0’dan 160 km/s hıza ise 6,4 saniyede ulaşabiliyor. Aracın maksimum hızı ise saatte 339 kilometre.