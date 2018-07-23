 Ocak itibarıyla Jinbei ve Huasong markalarını grubuna ekleyen Renault, 2017’de ise 4,2 büyüyen pazarda satışlarını yüzde 5,3 arttırmıştı. Renault ve Dacia markaları olarak 6 ayın satış rekorunu kıran Renault, Avrupa’da en çok satan ikinci marka olurken satışlar Amerika’da yüzde 18,1, Avrasya bölgesinde ise yüzde 15,1 arttı. Türkiye’de aynı dönemde 11,9 daralan pazara rağmen payını 1 puan artırmayı başaran Renault, ülkemizde satış liderliğini sürdürüyor.

İlk 6 aylık grup satışları

   ÜLKE        SATIŞ       PAZAR PAYI
1    FRANSA    389 216    27,23
2    RUSYA    240 728    28,35
3    ALMANYA    124 251    6,28
4    İTALYA    118 376    9,79
5    ÇİN    117 646    0,88
6    İSPANYA    100 841    11,89
7    BREZİLYA    93 850    8,33
8    ARJANTİN    70 536    14,63
9    TÜRKİYE    68 414    19,36
10    İRAN    61 354    8,1
11    İNGİLTERE    57 290    3,82
12    BELÇİKA     52 962    12,92
13    HİNDİSTAN    42 697    2,11
14    GÜNEY KORE    40 920    4,62
15    FAS    39 747    43,67

 