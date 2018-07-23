Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ocak itibarıyla Jinbei ve Huasong markalarını grubuna ekleyen Renault, 2017’de ise 4,2 büyüyen pazarda satışlarını yüzde 5,3 arttırmıştı. Renault ve Dacia markaları olarak 6 ayın satış rekorunu kıran Renault, Avrupa’da en çok satan ikinci marka olurken satışlar Amerika’da yüzde 18,1, Avrasya bölgesinde ise yüzde 15,1 arttı. Türkiye’de aynı dönemde 11,9 daralan pazara rağmen payını 1 puan artırmayı başaran Renault, ülkemizde satış liderliğini sürdürüyor.

İlk 6 aylık grup satışları

ÜLKE SATIŞ PAZAR PAYI

1 FRANSA 389 216 27,23

2 RUSYA 240 728 28,35

3 ALMANYA 124 251 6,28

4 İTALYA 118 376 9,79

5 ÇİN 117 646 0,88

6 İSPANYA 100 841 11,89

7 BREZİLYA 93 850 8,33

8 ARJANTİN 70 536 14,63

9 TÜRKİYE 68 414 19,36

10 İRAN 61 354 8,1

11 İNGİLTERE 57 290 3,82

12 BELÇİKA 52 962 12,92

13 HİNDİSTAN 42 697 2,11

14 GÜNEY KORE 40 920 4,62

15 FAS 39 747 43,67