Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli ham madde ve tedarikçi geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Brisa CEO’su Cevdet Alemdar “2.700’ün üzerinde çalışanımız ve 1.400 satış noktasındaki 10.000 kişilik bayi ağımızla Türkiye’nin her yerindeyiz. 30 yıldır bu topraklarda yatırım yapıyoruz. Sadece son 3 yılda AR-GE çalışmalarına 50 milyon TL yatırdık ve başka hiçbir üreticide olmayan özel karışım teknolojisini hayata geçirdik. Otomotiv firmalarına dünya standartlarında lastik üretiyoruz. Yerli tasarım, yerli tedarikçi ve yenilikçi ham madde çalışmalarını önceliğe alarak her yıl 30 proje geliştiriyoruz. Aksaray’da Anadolu’nun tam ortasında Hasan Dağı eteklerinde kurduğumuz 2. fabrikamızda deneme üretimine başladı. 2018 ihracat hedefimiz 1 milyar lirayı aşmak” dedi.