Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artırılmış güvenlik ve konfor özellikleriyle ön plana çıkan Fiat Ducato Okul Servisi, 2,3 litrelik 130 HP güç ve 320 Nm torka sahip turbo dizel Multijet motoruyla sürücülerine güç ve ekonomi vaat ederken, sıkışmayı önleyici otomatik kayar kapısı, darbeye, suya, toza ve titreşime dayanıklı, gece görüşlü, 30 gün süreyle kayıt yapabilen iç ve dış kameraları, 9 kg hassasiyetli koltukları, üç noktalı ayarlanabilir emniyet kemerleri, anlık olarak konum bilgisi sağlayan araç takip sistemi, ışıklı “Dur” levhası ve “okul taşıtı” çıkartması ile sunuluyor.