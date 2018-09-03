Kona’nın Kör Nokta Çarpışma Uyarısı (BCW), Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı (RCCW) ve diğer radar sistemleri bu skora ulaşmada yardımcı oldu. Çarpışma testi değerlendirmesinde ve 20 ila 40 km/s hızda ön çarpışma önleme sistemi kendinden bekleneni fazlasıyla verdi. 2018 Top Safety Pick Plus ödülüne hak kazanmak için araçlar, sürücü tarafındaki ön, ön çapraz, yan, tavan dayanıklılığı ve baş koruma testlerinde yüksek puan almak zorunda.
Güvenlik zirvesi
03.09.2018 - 03:16 | Son Güncelleme: 03.09.2018 - 03:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hyundai KONA, bağımsız Uluslararası Otoyol Güvenliği Enstitüsü’nün yapmış olduğu çarpışma testlerinde en yüksek derece olan Top Safety Pick Plus’ı elde etti.
Etiketler : hyundai,kona,
578786 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/578786.aspx
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