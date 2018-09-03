Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kona’nın Kör Nokta Çarpışma Uyarısı (BCW), Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı (RCCW) ve diğer radar sistemleri bu skora ulaşmada yardımcı oldu. Çarpışma testi değerlendirmesinde ve 20 ila 40 km/s hızda ön çarpışma önleme sistemi kendinden bekleneni fazlasıyla verdi. 2018 Top Safety Pick Plus ödülüne hak kazanmak için araçlar, sürücü tarafındaki ön, ön çapraz, yan, tavan dayanıklılığı ve baş koruma testlerinde yüksek puan almak zorunda.