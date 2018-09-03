Anadolu Landini, ithal ettiği Landini 5H-090, 5H-115, POWERFARM 100 ve 6-140 modellerinin yanı sıra Şekerpınar Kocaeli tesislerinde üretimini yaptığı Landini GLOBE 70 ve GLOBE 80 traktörlerini ilk defa vatandaşın kullanımına sunacak.
Anadolu Landini Anadolu yollarında
03.09.2018 - 03:24 | Son Güncelleme: 03.09.2018 - 04:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anadolu Landini, 29 Eylül 2018 tarihine kadar yurdun dört bir yanındaki çiftçilerle bir araya gelecek.
Etiketler : landini,landini traktör,
578792 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/578792.aspx
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