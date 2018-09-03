Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Landini, ithal ettiği Landini 5H-090, 5H-115, POWERFARM 100 ve 6-140 modellerinin yanı sıra Şekerpınar Kocaeli tesislerinde üretimini yaptığı Landini GLOBE 70 ve GLOBE 80 traktörlerini ilk defa vatandaşın kullanımına sunacak.